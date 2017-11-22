Совет Европы дал рекомендации родителям, как защитить детей от преступников в сети

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сегодня дети становятся все более искусными пользователями интернета, в котором их привлекают онлайн-игры и социальные сети, напоминают в Совете Европы (СЕ). Благодаря Wi-Fi и мобильному интернету доступ к сети есть всегда — и днем, и ночью. В основном они получают пользу от подключения: делают домашние задания, общаются со сверстниками, делятся с ними контентом, монтируют видеоролики. Но в интернете их может ждать опасность, говорят эксперты СЕ. Преступники знакомятся с детьми через соцсети, каналы лайфстрим и онлайн-игры, получают от них личную информацию, фото или видео, а затем начинают угрожать распространить этот контент, требуя выслать деньги либо фотографии и видео с сексуальными образами. В последнем случае оказывается, что несовершеннолетние сами начинают производить детскую порнографию — в ЕС этому явлению дали термин «секстинг».

По данным исследования британской организации EU Kids Online Survey (проведено в 2014 году), стремительно растет число детей, которые публикуют свои фотографии в интернете: с 6% в 2010 году до 20% в 2014 году. При этом 20% опрошенных детей от 14 до 16 лет публиковали в интернете свои изображения с сексуальным контекстом. 43% детей общались в интернете с людьми, которых они не видели в реальности, 11% из них отсылали свои фотографии этим знакомым. Как показало исследование Pan-European Insafe Youth Panel Survey, среди опрошенных британских подростков от 14 до 18 лет каждый третий флиртовал и отправлял свои откровенные фото и видео с помощью интернета, из них 28% хотели так привлечь внимание, а 14% делали это под давлением.

Независимый эксперт СЕ по правам детей в интернете, доктор юридических наук и мать двоих детей-подростков Элизабет Миловидов составила специальные рекомендации для родителей. Она вводит термин «цифровое воспитание», указывая, что родители не должны оставлять ребенка наедине с телефонами и планшетами. Но запрещать такие устройства — не лучший метод. Взрослым предстоит присоединиться к детям, вникнуть в контент, который интересен малышам и подросткам, объяснить им возможности интернета и рассказать о его опасностях. Сфера интернета должна быть включена в воспитание, подчеркивает доктор Миловидов: «Передавая свой смартфон или планшет ребенку, проговорите, что работа с устройством требует ответственности».

Она разделила рекомендации по возрастным группам детей. Самые маленькие — дети до восьми лет — тоже могут активно пользоваться технологиями. Тут надо обязательно следить за параметрами экрана, например яркостью, а также за тематикой веб-сайтов и игр, которые может открывать ребенок. «Посадите ребенка рядом с собой, когда вы находитесь онлайн, чтобы он учился пользоваться интернетом, обсуждайте вместе происходящее», — советует эксперт. Она подчеркивает, что на этом этапе необходимо тщательно позаботиться о защите компьютера: обновить брандмауэр — программное обеспечение, которое отражает атаки хакеров, вирусов и «червей», установить фильтры контента для детей, убедиться, что на всех устройствах, которые есть в доступе у ребенка, параметры конфиденциальности соцсетей, платформ и приложений установлены на максимальных уровнях. Все настройки стоит регулярно проверять, поскольку они могут иногда перезагружаться после обновления или смены условий обслуживания.

Следующая возрастная группа — дети от 9 до 12 лет. Им нет смысла запрещать выходить в интернет, так как они в любом случае найдут лазейку, а родители при этом потеряют контроль над тем, что с ними там происходит. Доктор Миловидов призывает обсуждать с детьми, что они делают в сети, какие сайты посещают, с кем и о чем там разговаривают. «Научите детей никому не передавать личную информацию и защищать свою конфиденциальность. Покажите им, как блокировать пользователей в соцсетях. Вы должны быть уверены, что ребенок обратится к вам за помощью, если в сети что-то случится», — объясняет эксперт.

Подростки от 13 до 17 лет могут столкнуться в сети с более сложными проблемами, так как они начинают им пользоваться свободно и осмысленно. «Поощряйте подростка говорить с вами о любых проблемах, с которыми он встречается, когда бывает в сети. Можете даже составить соглашение с ребенком, пропишите в нем свои надежды на то, как он будет пользоваться технологиями», — советует доктор Миловидов. Она предлагает отмечать, с каким настроением дети садятся за компьютер или планшет и с каким встают из-за него, меняется ли их поведение при входе в комнату взрослого — они могут закрывать программы на экране или быстро выключать компьютер. Если ребенок возбужден, сердит или скрытен, то стоит с ним поговорить, предложить поддержку. «В крайнем случае обратитесь за помощью к другим родителям, школьникам или врачам», — говорит автор рекомендаций.

Разные исследования, такие как, например, European Online Grooming Project, показывают, что онлайн-преступники могут быстро завоевать доверие жертвы и уже через две минуты добиться откровенного разговора или видеочата. Причем у ребенка не возникнет ощущения опасности. По словам доктора Миловидов, многие дети считают, что педофилы — это толстые пожилые мужчины, в то время как это могут быть люди любого пола и возраста, они могут скрываться за чужим лицом. Их выдает одно: беседа с ними сразу приобретает сексуальный подтекст.

Важно объяснить ребенку, что, отправляя свое изображение в сети, он теряет над ним контроль навсегда, подчеркивает доктор Миловидов. Родителям стоит объяснить, что приемлемо для публикации и отправки. Молодежи кажется, что обмен фотографиями — лишь игра, но это может сильно повлиять на самооценку и вызвать эмоциональный стресс. «Убедитесь, что ваши дети не добавляют незнакомцев в качестве друзей в социальных сетях и не размещают там личную информацию. Научите их думать, прежде чем делиться информацией. Критическое мышление имеет решающее значение при работе с интернетом», — предлагает эксперт.

«Детям старшего возраста можно показать реальные примеры из новостей, иллюстрирующие риски, опасности и юридические проблемы секстинга, — говорит доктор Миловидов.— Если дети столкнулись с секстингом, используйте этот момент, чтобы поговорить с ним о сексе, поделитесь своими взглядами и ценностями на отношения. Это поможет ребенку принять правильные решения в будущем».

В Совете Европы осторожно добавляют, что преступники порой встречаются с детьми в реальности, предлагают им подарки. В этом случае ребенку грозит более серьезная опасность — он может стать жертвой торговли людьми. Эксперт СЕ предлагает внимательно относиться к тому, появляются ли у ребенка новые телефоны, другие устройства, дорогие вещи, которые родители ему не покупали, используют ли они взрослые слова с сексуальным подтекстом.

В случае если ребенок все-таки стал жертвой онлайн-преступника, доктор Миловидов советует обязательно обратиться в полицию. «Ничего не передавайте вымогателю, не платите. Остановите с ним переписку и заблокируйте в соцсетях. Сохраняйте все доказательства, сделайте скриншоты переписки», — говорит эксперт. При этом пострадавший ребенок должен ощущать заботу родителей.

Отдельно в рекомендациях говорится о таком явлении, как порноместь. Сверстники или вымогатели могут распространить порочащие снимки в сети, угрожая ребенку. «Убедите детей никогда не делать фотографии и видео обнаженных друзей и подруг, а если откровенный контент им пришлют друзья, его необходимо удалить, — советует доктор Миловидов.— Если вашего ребенка кто-то сфотографировал в таком виде, пусть он требует удаления и при этом убедится, что снимки действительно стерты». Если фотографии были выложены в интернет, то можно обратиться к поисковикам и владельцам соцсетей с просьбой удалить контент и ссылки на него. В законодательстве ряда стран, например, Германии, Франции, Великобритании, уже есть нормы, позволяющие наказывать тех, кто распространяет снимки без согласия изображенного на них лица. А Великобритания создала службу поддержки пострадавших от онлайн-мести, которая бесплатно консультирует, как удалять фотографии из интернета.

В России, по данным созданной в 2011 году организации «Лига безопасного интернета», 86% родителей считают, что контролируют поведение детей в интернете, но лишь половина из них делает это постоянно. При этом лишь 28% родителей заявили, что обеспечивают безопасность детей техническими средствами.