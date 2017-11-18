В новом аэропорту «Платов» под Ростовом приземлился первый самолет

Источник: РИА Новости

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился открыть «Платов» для международных рейсов, распоряжение вступит в силу с 27 ноября. Одновременно принято решение о закрытии с 1 марта 2018 года расположенного в черте города действующего аэродрома и старого аэропорта Ростова-на-Дону.

На борту находится глава Росавиации Александр Нерадько. Также в течение получаса на самолёте авиакомпании «Азимут» прибудут министр транспорта РФ Максим Соколов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, почетные жители региона.

Аэропорт «Платов» строят в Аксайском районе Ростовской области, в четырех километрах от станицы Грушевская. Согласно проекту, пассажирский терминал нового аэропорта будет обладать пропускной способностью 8 миллионов человек ежегодно. Общий объем финансирования — 47 миллиардов рублей, из которых около 19 миллиардов рублей составляют средства основного инвестора — группы компаний «Ренова».