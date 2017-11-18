Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
Панин рассказал о заявлении Поклонской в полицию
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
СМИ: Доллар потерял главную опору
СМИ: У Брэда Питта роман с принцессой Монако
Пугачева и Галкин обвенчались
СМИ: Дюжев рассказал об отношениях с Фриске и её отце
“Я - алкоголик”: Лолита сделала заявление
Постройневшая Юлия Снигирь восхитила поклонников (фото)
48-летняя Лопез в «кукольном» платье пришла на вечеринку (фото)
Боярский возмущенно высказался: «Для кого поет Бузова?»
«Жду момента менять подгузник»: Малахов стал папой
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
8Скончался Михаил Задорнов
12:15 (мск), источник: Водитель Петербурга

Петербуржцам вернули Тучков мост

В Петербурге официально закончен ремонт Тучкова моста. С 18 ноября автомобилисты могут ездить по переправе не только в сторону Петроградского района, но и к Васильевскому острову.

Источник: gov.spb.ru

Работы на Тучковом мосту начались летом 2016 года. Генеральным подрядчиком выступало ЗАО «Пилон». Стоимость работ составляет 2,4 миллиарда рублей. Открытие движения еще не означает полное завершение работ. Часть финансирования, 26 миллионов, значатся в программе 2018 года.

Работы на Тучковом мосту были разделены на несколько этапов. До мая текущего года проводили ремонт на стороне, выходящей к Финскому заливу. Там были заменены стационарные конструкции и реконструирован разводной пролет. Затем тоже самое было сделано на стороне, смотрящей на Биржевой мост.

За время реконструкции переправу полностью закрывали лишь дважды и каждый раз всего на несколько дней. Это было необходимо для проведения очередного этапа работ.

Изначально реконструкцию должны были закончить к концу мая 2018 года. Но работы вели с опережением графика. Уже накануне официального открытия было видно, что переправа готова к запуску движения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Водителей-иностранцев взяли за права
США обвинили Россию в неуважении к жертвам химатак в Сирии
Британские дроны будут следить за российскими кораблями
Российский самолет А-100 совершил первый полет
Гендиректора «дочки» «Газпромнефти» поймали на взятке
На пляже в Евпатории нашли древнегреческую могилу
К поискам подлодки Аргентины присоединилось NASA
СМИ: математик Дмитрий Богатов может стать свидетелем
Спорт
Бобровский остался единственной звездой НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" одолел "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче НХЛ благодаря великолепному голу Артемия Панарина и 36 сейвам Сергея Бобровского
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь