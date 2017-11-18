Петербуржцам вернули Тучков мост

Источник: gov.spb.ru

Работы на Тучковом мосту начались летом 2016 года. Генеральным подрядчиком выступало ЗАО «Пилон». Стоимость работ составляет 2,4 миллиарда рублей. Открытие движения еще не означает полное завершение работ. Часть финансирования, 26 миллионов, значатся в программе 2018 года.

Работы на Тучковом мосту были разделены на несколько этапов. До мая текущего года проводили ремонт на стороне, выходящей к Финскому заливу. Там были заменены стационарные конструкции и реконструирован разводной пролет. Затем тоже самое было сделано на стороне, смотрящей на Биржевой мост.

За время реконструкции переправу полностью закрывали лишь дважды и каждый раз всего на несколько дней. Это было необходимо для проведения очередного этапа работ.