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14:16 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградские автомобилисты не смогут ездить по Набережной 19 ноября

Ограничение движения будет связано с проведением праздничных мероприятий.

Источник: Аргументы и факты

В Волгограде 19 ноября перекроют проезжую часть на нижней террасе Центральной набережной с 07:00 до 19:00.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, автомобилисты не могут ездить по дороге в границах от улицы Комсомольской до улицы 7-ой Гвардейской. Объехать перекрытый участок можно будет по улицам Комсомольской, 7-ой Гвардейской, проспекту Ленина.

Добавим, что ограничение движения будет связано с проведением мероприятий, посвященных 75-й годовщине начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.

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