Волгоградские автомобилисты не смогут ездить по Набережной 19 ноября

В Волгограде 19 ноября перекроют проезжую часть на нижней террасе Центральной набережной с 07:00 до 19:00.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, автомобилисты не могут ездить по дороге в границах от улицы Комсомольской до улицы 7-ой Гвардейской. Объехать перекрытый участок можно будет по улицам Комсомольской, 7-ой Гвардейской, проспекту Ленина.