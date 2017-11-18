Оазис в смоге: где в Минске самый грязный воздух

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Специалисты утверждают: в нем отмечается тенденция к снижению концентрации вредных веществ. Чтобы узнать, чем дышат минчане, корреспондент Р посетила несколько станций измерения показателей воздуха.

Показатели измерит автомат

Чтобы узнать, чем мы дышим, отправляюсь в пункт мониторинга атмосферного воздуха, установленный на территории Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды на проспекте Независимости. Погода благоприятствует: холодно, ветер, собирается дождь, а значит, показатели должны быть в норме.

Меня встречают два инженера-химика и ведут на автоматическую станцию непрерывного измерения содержания приоритетных загрязняющих веществ атмосферного воздуха. Всего в Минске пять таких станций. Еще семь работают в дискретном режиме отбора проб.

Елена МЕЛЬНИК показывает пункты мониторинга атмосферного воздуха.

— У нас показатели измерения делаются непрерывно, — по дороге объясняет ведущий инженер-химик Елена Мельник. — На станциях с дискретным режимом отборы проб воздуха производятся на фильтры и в поглотительные приборы в течение 20 минут четыре раза в сутки. Потом они доставляются в лабораторию, и уже на месте делают анализ.

При расположении пунктов мониторинга атмосферного воздуха учитывалась концентрация крупных промышленных предприятий. Поэтому устанавливали их там, где источников загрязнения больше.

— На автоматических станциях измерения концентраций производятся круглосуточно в непрерывном режиме. Здесь установлены газоанализаторы по измерению углерода оксида, азота оксидов, серы диоксида, летучих органических соединений и твердых частиц фракции размером до 10 микрон, — показывает мне дорогостоящее оборудование инженер-химик Михаил Булацкий. — На самом деле концентрации в воздухе постоянно меняются, поэтому важно проводить измерения в непрерывном режиме.

Михаил БУЛАЦКИЙ производит отбор проб на фильтры и в поглотительные приборы.

Что ж, смотрим на показатели на станции № 1, расположенной на территории Белгидромета. Бензол и оксид серы сравнялись — по 0,01 разовой предельно допустимой концентрации (ПДК), толуол — меньше 0,01 ПДК. Превышение нормативов наблюдается в случаях, когда значение ПДК больше 1. Для тех, кто ничего не понял, поясню: результат оказался намного лучше, чем я ожидала. Наверняка низкая температура и осадки повлияли на снижение уровня загрязненности воздуха.

По грязным точкам.

Пока едем на вторую станцию, что по улице Радиальной, 50, Елена Мельник рассказывает об основных источниках загрязнения столичного воздуха:

— Свыше 80% суммарных выбросов вносят не промышленные предприятия, хотя многие так думают, а транспорт. Для Минска с его интенсивным движением эта проблема очень актуальна. Конечно, в топ самых грязных районов попадают места, где расположены крупные промышленные предприятия. На повышение или понижение показателей также влияют природные условия. Жара, сухая погода, безветренность способствуют накоплению загрязняющих веществ. А вот осадки и ветер, наоборот, их рассеивают.

Вообще улица Радиальная считается самой грязной улицей города. Посмотрим, что покажут нам приборы сегодня. Итак, толуол и бензол в норме — по 0,01 ПДК. Оксид углерода тоже всего 0,07 ПДК. Ничего угрожающего не обнаружив и здесь, отправляемся на следующую станцию по Тимирязева, 23, — недалеко от завода отопительного оборудования. Эта улица в рейтинге Гидромета тоже обычно в числе лидеров по превышению нормативов.

На протяжении уже многих лет проблемными районами в Минске остаются окрестности МТЗ и завода отопительного оборудования. В районе тракторного завода в периоды без осадков концентрация твердых частиц фракции размером до 10 микрон достигала 2—3 ПДК. В часы пик отмечался рост содержания в атмосферном воздухе оксида углерода. А вот на улице Радиальной главными проблемными загрязняющими веществами являются диоксид азота, оксид углерода и твердые частицы фракции размером до 10 микрон. Что же мы обнаружим на месте сейчас?

Содержание толуола и бензола оказалось меньше 0,01 ПДК, значение оксида серы — равным 0,02 ПДК, а оксида углерода — 0,05 ПДК. Хоть это и больше, нежели в предыдущих случаях, но показатели явно ниже нормы. Можно дышать без опаски.

Почему чистые районы плохо пахнут?

Если взять карту Минска, то темными пятнами на ней можно выделить центр города и проспекты. Ведь именно здесь концентрируются крупные промышленные предприятия и транспортные потоки.

Мы отправляемся на последнюю точку нашего эксперимента — улицу Героев 120-й Дивизии, 115. В январе этого года концентрация оксида азота здесь превысила норму в 2—4 раза. Похожая ситуация наблюдалась на улицах Судмалиса, Бобруйской, Щорса и Корженевского. Скорее всего, причиной повышения показателей стало увеличение расхода топлива в частном секторе пригородной зоны в условиях аномально низких температур.

Долгое время одними из самых чистых районов Минска было принято считать Уручье и Зеленый Луг. Однако жители этих районов периодически стали жаловаться на крайне неприятный запах.

— Этот запах объясняется переносом загрязняющих веществ от птицефабрик, расположенных в Минском районе. Он возникает при ветре северного направления, — объясняет причину регулярного зловония Елена Мельник. — Еще нет методики, которая бы исследовала содержание метилмеркаптана в воздухе, поэтому мы, к сожалению, ничем помочь людям в таких ситуациях не можем. К нам часто поступают звонки и электронные обращения жителей города с жалобами на плохое качество воздуха. Особенно чувствительными оказываются люди, у которых проблемы с органами дыхания.

Наконец добрались до последней станции. Что здесь? Показатели разнятся по всем веществам: толуол и бензол — меньше 0,01 ПДК, оксид серы — 0,04 ПДК. А вот показатели азотсодержащих веществ гораздо выше: оксид азота — 0,11 ПДК, а диоксид азота — 0,32 ПДК.

Что касается других районов, превышения нормативов качества в основном по диоксиду азота и твердым частицам то и дело фиксируются в районе железнодорожного вокзала, улиц Судмалиса, Богдановича, Челюскинцев, Щорса, Шаранговича и в Шабанах. Летом, в периоды аномально высоких температур воздуха, максимальные концентрации вредных веществ составляли 1,1−1,4 ПДК.