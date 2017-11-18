Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Экс-глава ФСБ предупредил об угрозе безопасности РФ из-за Кавказа
В России могут ввести налог на смерть
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
СМИ: Доллар потерял главную опору
СМИ: У Брэда Питта роман с принцессой Монако
Пугачева и Галкин обвенчались
СМИ: Дюжев рассказал об отношениях с Фриске и её отце
СМИ: Максим Галкин показал нежное фото с Пугачевой
Постройневшая Юлия Снигирь восхитила поклонников (фото)
48-летняя Лопез в «кукольном» платье пришла на вечеринку (фото)
Боярский возмущенно высказался: «Для кого поет Бузова?»
«Жду момента менять подгузник»: Малахов стал папой
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
8Скончался Михаил Задорнов
13:07 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Оазис в смоге: где в Минске самый грязный воздух

По данным ВОЗ, около 3 млн смертей в год по всему миру напрямую связаны с воздействием загрязненного воздуха. Причем больше 90% этих смертей сопровождаются далеко не инфекционными заболеваниями, а гораздо хуже — инсультом, раком легких, сердечно-сосудистыми болезнями. Как обстоит дело с качеством атмосферного воздуха у нас?

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Специалисты утверждают: в нем отмечается тенденция к снижению концентрации вредных веществ. Чтобы узнать, чем дышат минчане, корреспондент Р посетила несколько станций измерения показателей воздуха.

Показатели измерит автомат

Чтобы узнать, чем мы дышим, отправляюсь в пункт мониторинга атмосферного воздуха, установленный на территории Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды на проспекте Независимости. Погода благоприятствует: холодно, ветер, собирается дождь, а значит, показатели должны быть в норме.

Меня встречают два инженера-химика и ведут на автоматическую станцию непрерывного измерения содержания приоритетных загрязняющих веществ атмосферного воздуха. Всего в Минске пять таких станций. Еще семь работают в дискретном режиме отбора проб.

Елена МЕЛЬНИК показывает пункты мониторинга атмосферного воздуха.

— У нас показатели измерения делаются непрерывно, — по дороге объясняет ведущий инженер-химик Елена Мельник. — На станциях с дискретным режимом отборы проб воздуха производятся на фильтры и в поглотительные приборы в течение 20 минут четыре раза в сутки. Потом они доставляются в лабораторию, и уже на месте делают анализ.

При расположении пунктов мониторинга атмосферного воздуха учитывалась концентрация крупных промышленных предприятий. Поэтому устанавливали их там, где источников загрязнения больше.

— На автоматических станциях измерения концентраций производятся круглосуточно в непрерывном режиме. Здесь установлены газоанализаторы по измерению углерода оксида, азота оксидов, серы диоксида, летучих органических соединений и твердых частиц фракции размером до 10 микрон, — показывает мне дорогостоящее оборудование инженер-химик Михаил Булацкий. — На самом деле концентрации в воздухе постоянно меняются, поэтому важно проводить измерения в непрерывном режиме.

Михаил БУЛАЦКИЙ производит отбор проб на фильтры и в поглотительные приборы.

Что ж, смотрим на показатели на станции № 1, расположенной на территории Белгидромета. Бензол и оксид серы сравнялись — по 0,01 разовой предельно допустимой концентрации (ПДК), толуол — меньше 0,01 ПДК. Превышение нормативов наблюдается в случаях, когда значение ПДК больше 1. Для тех, кто ничего не понял, поясню: результат оказался намного лучше, чем я ожидала. Наверняка низкая температура и осадки повлияли на снижение уровня загрязненности воздуха.

По грязным точкам.

Пока едем на вторую станцию, что по улице Радиальной, 50, Елена Мельник рассказывает об основных источниках загрязнения столичного воздуха:

— Свыше 80% суммарных выбросов вносят не промышленные предприятия, хотя многие так думают, а транспорт. Для Минска с его интенсивным движением эта проблема очень актуальна. Конечно, в топ самых грязных районов попадают места, где расположены крупные промышленные предприятия. На повышение или понижение показателей также влияют природные условия. Жара, сухая погода, безветренность способствуют накоплению загрязняющих веществ. А вот осадки и ветер, наоборот, их рассеивают.

Вообще улица Радиальная считается самой грязной улицей города. Посмотрим, что покажут нам приборы сегодня. Итак, толуол и бензол в норме — по 0,01 ПДК. Оксид углерода тоже всего 0,07 ПДК. Ничего угрожающего не обнаружив и здесь, отправляемся на следующую станцию по Тимирязева, 23, — недалеко от завода отопительного оборудования. Эта улица в рейтинге Гидромета тоже обычно в числе лидеров по превышению нормативов.

На протяжении уже многих лет проблемными районами в Минске остаются окрестности МТЗ и завода отопительного оборудования. В районе тракторного завода в периоды без осадков концентрация твердых частиц фракции размером до 10 микрон достигала 2—3 ПДК. В часы пик отмечался рост содержания в атмосферном воздухе оксида углерода. А вот на улице Радиальной главными проблемными загрязняющими веществами являются диоксид азота, оксид углерода и твердые частицы фракции размером до 10 микрон. Что же мы обнаружим на месте сейчас?

Содержание толуола и бензола оказалось меньше 0,01 ПДК, значение оксида серы — равным 0,02 ПДК, а оксида углерода — 0,05 ПДК. Хоть это и больше, нежели в предыдущих случаях, но показатели явно ниже нормы. Можно дышать без опаски.

Почему чистые районы плохо пахнут?

Если взять карту Минска, то темными пятнами на ней можно выделить центр города и проспекты. Ведь именно здесь концентрируются крупные промышленные предприятия и транспортные потоки.

Мы отправляемся на последнюю точку нашего эксперимента — улицу Героев 120-й Дивизии, 115. В январе этого года концентрация оксида азота здесь превысила норму в 2—4 раза. Похожая ситуация наблюдалась на улицах Судмалиса, Бобруйской, Щорса и Корженевского. Скорее всего, причиной повышения показателей стало увеличение расхода топлива в частном секторе пригородной зоны в условиях аномально низких температур.

Долгое время одними из самых чистых районов Минска было принято считать Уручье и Зеленый Луг. Однако жители этих районов периодически стали жаловаться на крайне неприятный запах.

— Этот запах объясняется переносом загрязняющих веществ от птицефабрик, расположенных в Минском районе. Он возникает при ветре северного направления, — объясняет причину регулярного зловония Елена Мельник. — Еще нет методики, которая бы исследовала содержание метилмеркаптана в воздухе, поэтому мы, к сожалению, ничем помочь людям в таких ситуациях не можем. К нам часто поступают звонки и электронные обращения жителей города с жалобами на плохое качество воздуха. Особенно чувствительными оказываются люди, у которых проблемы с органами дыхания.

Наконец добрались до последней станции. Что здесь? Показатели разнятся по всем веществам: толуол и бензол — меньше 0,01 ПДК, оксид серы — 0,04 ПДК. А вот показатели азотсодержащих веществ гораздо выше: оксид азота — 0,11 ПДК, а диоксид азота — 0,32 ПДК.

Что касается других районов, превышения нормативов качества в основном по диоксиду азота и твердым частицам то и дело фиксируются в районе железнодорожного вокзала, улиц Судмалиса, Богдановича, Челюскинцев, Щорса, Шаранговича и в Шабанах. Летом, в периоды аномально высоких температур воздуха, максимальные концентрации вредных веществ составляли 1,1−1,4 ПДК.

— В этом году качество воздуха во всех районах Минска существенно улучшилось. В большей степени это связано с благоприятными для рассеивания загрязняющих веществ метеорологическими условиями, — подводит черту нашей проверки Елена Мельник. — Что могут сделать обычные потребители, чтобы воздух стал чище? Наверное, пересесть на велосипед или хотя бы на общественный транспорт.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 40-летняя жительница Италии вышла замуж сама за себя (фото)
В Гродно пенсионер, «умерший» после операции, «воскрес». Но затем умер
США обвинили Россию в неуважении к жертвам химатак в Сирии
Британские дроны будут следить за российскими кораблями
Российский самолет А-100 совершил первый полет
Гендиректора «дочки» «Газпромнефти» поймали на взятке
На пляже в Евпатории нашли древнегреческую могилу
К поискам подлодки Аргентины присоединилось NASA
СМИ: математик Дмитрий Богатов может стать свидетелем
Спорт
Бобровский остался единственной звездой НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" одолел "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче НХЛ благодаря великолепному голу Артемия Панарина и 36 сейвам Сергея Бобровского
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь