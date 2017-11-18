Италия выделит Молдове миллион евро на защиту культурного наследия
Италия поможет нашей стране защитить культурное наследие. Она выделит миллион евро на подготовку молдавских специалистов, оптимизацию законодательства и создание электронного реестра
Италия поможет нашей стране защитить культурное наследие. Она выделит миллион евро на подготовку молдавских специалистов, оптимизацию законодательства и создание электронного реестра
«Цель проекта в Молдове — повышение качества управления, защиты и сохранения культурного наследия. Чтобы государство могло справиться с вызовами современности», — сообщила посол Италии в ЕС Валерия Бьяджотти.
По словам министра образования, культуры и исследований, помощь Италии поможет решить целый ряд неотложных проблем.
«В этой сфере не хватает средств, и это самое большая проблема. Также отсутствуют базовые знания, как продвигать культурное достояние. Нам не хватает специалистов в этой области», — сказала министр образования и культуры Моника Бабук.
Программа помощи, инициированная Италией, рассчитана до сентября 2019 года.