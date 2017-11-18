Италия выделит Молдове миллион евро на защиту культурного наследия

«Цель проекта в Молдове — повышение качества управления, защиты и сохранения культурного наследия. Чтобы государство могло справиться с вызовами современности», — сообщила посол Италии в ЕС Валерия Бьяджотти.



По словам министра образования, культуры и исследований, помощь Италии поможет решить целый ряд неотложных проблем.



«В этой сфере не хватает средств, и это самое большая проблема. Также отсутствуют базовые знания, как продвигать культурное достояние. Нам не хватает специалистов в этой области», — сказала министр образования и культуры Моника Бабук.



Программа помощи, инициированная Италией, рассчитана до сентября 2019 года.