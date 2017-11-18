Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Экс-глава ФСБ предупредил об угрозе безопасности РФ из-за Кавказа
Какая одежда опасна для здоровья
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
СМИ: Доллар потерял главную опору
СМИ: У Брэда Питта роман с принцессой Монако
Пугачева и Галкин обвенчались
“Я - алкоголик”: Лолита Миляковская сделала заявление
«Любимая девочка!»: Овечкин обратился к Шубской
Серена Уильямс и Алексис Оганян сыграли пышную свадьбу
Джанабаева в откровенном наряде пришла на премию в Москве (фото)
Боярский возмущенно высказался: «Для кого поет Бузова?»
«Жду момента менять подгузник»: Малахов стал папой
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
12:28 (мск), источник: Publika.md

Италия выделит Молдове миллион евро на защиту культурного наследия

Италия поможет нашей стране защитить культурное наследие. Она выделит миллион евро на подготовку молдавских специалистов, оптимизацию законодательства и создание электронного реестра историко-культурных ценностей.

Источник: Publika.md

«Цель проекта в Молдове — повышение качества управления, защиты и сохранения культурного наследия. Чтобы государство могло справиться с вызовами современности», — сообщила посол Италии в ЕС Валерия Бьяджотти.

По словам министра образования, культуры и исследований, помощь Италии поможет решить целый ряд неотложных проблем.

«В этой сфере не хватает средств, и это самое большая проблема. Также отсутствуют базовые знания, как продвигать культурное достояние. Нам не хватает специалистов в этой области», — сказала министр образования и культуры Моника Бабук.

Программа помощи, инициированная Италией, рассчитана до сентября 2019 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
США обвинили Россию в неуважении к жертвам химатак в Сирии
Британские дроны будут следить за российскими кораблями
Российский самолет А-100 совершил первый полет
Гендиректора «дочки» «Газпромнефти» поймали на взятке
На пляже в Евпатории нашли древнегреческую могилу
К поискам подлодки Аргентины присоединилось NASA
СМИ: математик Дмитрий Богатов может стать свидетелем
Спорт
Бобровский остался единственной звездой НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" одолел "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче НХЛ благодаря великолепному голу Артемия Панарина и 36 сейвам Сергея Бобровского
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь