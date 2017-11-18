«Адреналин зашкаливал»: единственная в Молдове женщина-снайпер рассказала о своих буднях

«В детстве я не играла в куклы, как все девочки. Предпочитала мальчишеские игрушки. Пистолеты делала сама. Еще больше мне нравилось играть с ножами».



Кристине 28 лет. Уже шестой год она служит в спецподразделении Войск карабинеров. Снайперскую подготовку начала год назад.



«После пяти лет службы это была совершенно новая область. Адреналин зашкаливал. Зрение и слух стали острее».



На счету Кристины нет ни одного промаха и она готова к любому повороту событий.



«Мне приходилось принимать участие в операциях по поддержанию общественного порядка, в оперативных мероприятиях. Родители знают, чего я добилась, и гордятся мной».



Работа снайпера это постоянные тренировки. Кристина начинает свой день с физических упражнений. Обязательно занятия по рукопашному бою. И конечно — отработка приемов владения оружием, они доведены до автоматизма.