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12:53 (мск), источник: РИА Крым

Керченская переправа заработала после трехчасового простоя

После трехчасового простоя Керченская паромная переправа возобновила работу. Паромы курсируют по погоде, сообщили в ООО «Морская дирекция».

Источник: РИА "Новости"

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям», — отметили в дирекции.

В субботу утром Керченская переправа приостановила работу в связи с недостаточной видимостью из-за густого тумана.

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