Керченская переправа заработала после трехчасового простоя
После трехчасового простоя Керченская паромная переправа возобновила работу. Паромы курсируют по погоде, сообщили в ООО «Морская дирекция».
После трехчасового простоя Керченская паромная переправа возобновила работу. Паромы курсируют по погоде, сообщили в ООО «Морская дирекция».
«Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям», — отметили в дирекции.
В субботу утром Керченская переправа приостановила работу в связи с недостаточной видимостью