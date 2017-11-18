Фонарные столбы Лондона станут зарядными станциями для электромобилей

Источник: AFP 2017

Многие автопроизводители пытаются продвигать электромобили как машины для города, однако такая позиция оторвана от реальности. Дело в том, что подавляющее большинство серийно выпускаемых сегодня электромобилей требует несколько часов для зарядки батарей, а это значит, что комфортно использовать подобный транспорт могут только те, у кого есть возможность поставить машину заряжаться на ночь в гараж или на выделенное парковочное место, оборудованное зарядной станцией.

Читайте также Илон Маск показал беспилотную фуру Tesla

В крупных городах у многих автовладельцев нет какого-либо выделенного места ночной стоянки, из-за чего использование электромобиля представляет определенные трудности, которые владельцы решают по-разному, порой даже в виде удлинителя из окна многоэтажного дома. Частично проблему решает установка зарядных станций в парковочных зонах, однако они не всегда доступны — парковку возле станции может занять бензиновый автомобиль. Кроме того, установка отдельных зарядных станций может быть затратной для бюджета из-за необходимости прокладки новых кабелей.

Для решения этой проблемы Совет Королевского боро Кенсингтон и Челси договорился с компанией OVO об установке розеток для зарядки электромобилей в уже существующие фонарные столбы. Это позволяет избежать затрат на установку отдельно стоящих зарядных станций, поскольку используется уже существующая инфраструктура и не требуется дополнительная прокладка кабелей.

В фонарные столбы будут установлены зарядные системы SimpleSocket мощностью до 4,6 килоВатт. Один киловатт-час обойдется клиенту в 15 пенни, однако для пользования системой необходимо приобрести специальный зарядный кабель стоимостью двести фунтов и оформить платную ежемесячную подписку.

Установка зарядных станций в фонари уже началась и до конца января 2018 года OVO планирует установить 50 «зарядных столбов».

Сама по себе идея использовать уличные фонари для подзарядки устройств высказывалась и ранее. Например, подобную систему еще в 2015 году представила Mini, а Amazon запатентовала концепцию зарядных станций для беспилотников, которые также предлагается устанавливать на фонарные столбы.