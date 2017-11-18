Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Экс-глава ФСБ предупредил об угрозе безопасности РФ из-за Кавказа
Депутат удивилась реакции западных СМИ на ее клип о "дяде Вове"
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
СМИ: Доллар потерял главную опору
СМИ: У Брэда Питта роман с принцессой Монако
Пугачева и Галкин обвенчались
«Жаник, Жаник» — Дюжев об обращении к Фриске во время отношений
“Я - алкоголик”: Лолита сделала заявление
Серена Уильямс и Алексис Оганян сыграли пышную свадьбу
Джанабаева в откровенном наряде пришла на премию в Москве (фото)
Боярский возмущенно высказался: «Для кого поет Бузова?»
«Жду момента менять подгузник»: Малахов стал папой
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
12:24 (мск), источник: N + 1

Фонарные столбы Лондона станут зарядными станциями для электромобилей

Фонарные столбы в одном из районов Лондона в скором времени смогут заряжать припаркованные рядом электромобили. Таким образом власти намерены использовать уже существующую инфраструктуру для расширения сети зарядных станций, сообщает Electrek.

Источник: AFP 2017

Многие автопроизводители пытаются продвигать электромобили как машины для города, однако такая позиция оторвана от реальности. Дело в том, что подавляющее большинство серийно выпускаемых сегодня электромобилей требует несколько часов для зарядки батарей, а это значит, что комфортно использовать подобный транспорт могут только те, у кого есть возможность поставить машину заряжаться на ночь в гараж или на выделенное парковочное место, оборудованное зарядной станцией.

Читайте также
Илон Маск показал беспилотную фуру Tesla

В крупных городах у многих автовладельцев нет какого-либо выделенного места ночной стоянки, из-за чего использование электромобиля представляет определенные трудности, которые владельцы решают по-разному, порой даже в виде удлинителя из окна многоэтажного дома. Частично проблему решает установка зарядных станций в парковочных зонах, однако они не всегда доступны — парковку возле станции может занять бензиновый автомобиль. Кроме того, установка отдельных зарядных станций может быть затратной для бюджета из-за необходимости прокладки новых кабелей.

Для решения этой проблемы Совет Королевского боро Кенсингтон и Челси договорился с компанией OVO об установке розеток для зарядки электромобилей в уже существующие фонарные столбы. Это позволяет избежать затрат на установку отдельно стоящих зарядных станций, поскольку используется уже существующая инфраструктура и не требуется дополнительная прокладка кабелей.

В фонарные столбы будут установлены зарядные системы SimpleSocket мощностью до 4,6 килоВатт. Один киловатт-час обойдется клиенту в 15 пенни, однако для пользования системой необходимо приобрести специальный зарядный кабель стоимостью двести фунтов и оформить платную ежемесячную подписку.

Установка зарядных станций в фонари уже началась и до конца января 2018 года OVO планирует установить 50 «зарядных столбов».

Сама по себе идея использовать уличные фонари для подзарядки устройств высказывалась и ранее. Например, подобную систему еще в 2015 году представила Mini, а Amazon запатентовала концепцию зарядных станций для беспилотников, которые также предлагается устанавливать на фонарные столбы.

Николай Воронцов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Amazon запустил сервис допуска курьеров прямо в дом. И его уже взломали
Проведена успешная трансплантация головы. С трупа на труп
США обвинили Россию в неуважении к жертвам химатак в Сирии
Британские дроны будут следить за российскими кораблями
Российский самолет А-100 совершил первый полет
Гендиректора «дочки» «Газпромнефти» поймали на взятке
На пляже в Евпатории нашли древнегреческую могилу
К поискам подлодки Аргентины присоединилось NASA
СМИ: математик Дмитрий Богатов может стать свидетелем
Спорт
Бобровский остался единственной звездой НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" одолел "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче НХЛ благодаря великолепному голу Артемия Панарина и 36 сейвам Сергея Бобровского
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь