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14:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В Сочи испекли гигантский хачапури

Сочи в эти выходные отмечает день города. Курорту стукнуло 179 лет. Праздничные мероприятия проходят во всех районах столицы зимней Олимпиады-2014.

Источник: Комсомольская правда

Главные события развернулись в центре города. Здесь праздник открыл глава курорта Анатолий Пахомов. Мэр даже успел попробовать гигантский хачапури, который испекли на сочинском хлебозаводе.

Но прежде, чем подойти к огромному блюду с ароматной выпечкой, градоначальнику выдали специальный поварской халат — чтобы не испачкал свой костюм и рубашку.

— Очень вкусно, — сказал Пахомов, отведав хачапури. После него это мучное лакомство смогли попробовать и все остальные — раздавали блюдо совершенно бесплатно.

Кстати, на празднике присутствовали и представители Книги рекордов России, они и занесли этот гигантский хачапури по-аджарски в свои документы. Тем самым признав это блюдо самым большим в России.

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