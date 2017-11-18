В Сочи испекли гигантский хачапури
Сочи в эти выходные отмечает день города. Курорту стукнуло 179 лет. Праздничные мероприятия проходят во всех районах столицы зимней Олимпиады-2014.
Сочи в эти выходные отмечает день города. Курорту стукнуло 179 лет. Праздничные мероприятия проходят во всех районах столицы зимней Олимпиады-2014.
Главные события развернулись в центре города. Здесь праздник открыл глава курорта Анатолий Пахомов. Мэр даже успел попробовать гигантский хачапури, который испекли на сочинском хлебозаводе.
Но прежде, чем подойти к огромному блюду с ароматной выпечкой, градоначальнику выдали специальный поварской халат — чтобы не испачкал свой костюм и рубашку.
— Очень вкусно, — сказал Пахомов, отведав хачапури. После него это мучное лакомство смогли попробовать и все остальные — раздавали блюдо совершенно бесплатно.
Кстати, на празднике присутствовали и представители Книги рекордов России, они и занесли этот гигантский хачапури