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18:53 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярские обманутые дольщики могут получить временное жильё

Красноярским обманутым дольщикам могут предоставить временное жильё. Об этом сообщил министр строительства края Николай Глушков.

Источник: Reuters

Руководитель министерства будет лично контролировать действия строительных компаний, надзорных ведомств, и других участников долевого строительства.

Чиновники докладывают, что программа по достройке проблемных домов разрабатывается. Всего их более 20-ти. Однако работа может быть продолжена только после официальной процедуры банкротства застройщиков.

Напомним, в начале ноября красноярские дольщики участвовали во всероссийском митинге в Москве. Отчаявшиеся люди считают, что на региональном уровне им уже не смогут помочь. Некоторые ждут своих квартир 12 лет.

Отметим, Владимир Путин поручил федеральному правительству в течение трех лет обеспечить переход от привлечения средств граждан в строительство на другие формы финансирования. Это поможет минимизировать риски для всех россиян.

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