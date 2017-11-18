Красноярские обманутые дольщики могут получить временное жильё

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Руководитель министерства будет лично контролировать действия строительных компаний, надзорных ведомств, и других участников долевого строительства.

Чиновники докладывают, что программа по достройке проблемных домов разрабатывается. Всего их более 20-ти. Однако работа может быть продолжена только после официальной процедуры банкротства застройщиков.

Напомним, в начале ноября красноярские дольщики участвовали во всероссийском митинге в Москве. Отчаявшиеся люди считают, что на региональном уровне им уже не смогут помочь. Некоторые ждут своих квартир 12 лет.