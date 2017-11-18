Красноярские обманутые дольщики могут получить временное жильё
Красноярским обманутым дольщикам могут предоставить временное жильё. Об этом сообщил министр строительства края Николай Глушков.
Красноярским обманутым дольщикам могут предоставить временное жильё. Об этом сообщил министр строительства края Николай Глушков.
Руководитель министерства будет лично контролировать действия строительных компаний, надзорных ведомств, и других участников долевого строительства.
Чиновники докладывают, что программа по достройке проблемных домов разрабатывается. Всего их более 20-ти. Однако работа может быть продолжена только после официальной процедуры банкротства застройщиков.
Напомним, в начале ноября красноярские дольщики участвовали во всероссийском митинге в Москве. Отчаявшиеся люди считают, что на региональном уровне им уже не смогут помочь. Некоторые ждут своих квартир 12 лет.
Отметим, Владимир Путин поручил федеральному правительству в течение трех лет обеспечить переход от привлечения средств граждан в строительство на другие формы финансирования. Это поможет минимизировать риски для всех россиян.