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16:34 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермскую набережную разделят на четыре тематических зоны

Один из участков берега Камы сделают спортивным.

Источник: Аргументы и факты

На территории от Речного вокзала до начала реконструированной части набережной администрация города планирует создать парк «Искусств», в котором создадут арт-пространство и установят сцену.

Та часть набережной, которая уже реконструирована, не претерпит никаких изменений. Она останется одним из центров городских событий и будет и дальше представлять собой интерактивное пространство для проведения мероприятий.

Следующий участок — от интеллектуального кафе до Коммунального моста — будет представлять собой площадку для семейного отдыха. Здесь установят детские и спортивные площадки, скамейки, гамаки и лежаки.

Последний отрезок набережной — от Коммунального моста до Порта Пермь — превратят в спортивную зону. В частности, здесь расположится большая спортивная площадка, воркаут и тропа здоровья.

Как сообщает администрация Перми, в этом году впервые мероприятия на набережной будут проходить также зимой.

Напомним, за последние несколько лет в Перми реконструировали участок набережной от девятого причала до спуска с Кафедральной площади. В 2017 году продолжился ремонт берега Камы до Коммунального моста. Сегодня здесь уже полностью обновили променад, отремонтировали подземный переход и лестницы, смонтировали восемь смотровых балконов. Сейчас идёт монтаж наружного освещения.

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