Пермскую набережную разделят на четыре тематических зоны
Один из участков берега Камы сделают спортивным.
Один из участков берега Камы сделают спортивным.
На территории от Речного вокзала до начала реконструированной части набережной администрация города планирует создать парк «Искусств», в котором создадут
Та часть набережной, которая уже реконструирована, не претерпит никаких изменений. Она останется одним из центров городских событий и будет и дальше представлять собой интерактивное пространство для проведения мероприятий.
Следующий участок — от интеллектуального кафе до Коммунального моста — будет представлять собой площадку для семейного отдыха. Здесь установят детские и спортивные площадки, скамейки, гамаки и лежаки.
Последний отрезок набережной — от Коммунального моста до Порта Пермь — превратят в спортивную зону. В частности, здесь расположится большая спортивная площадка, воркаут и тропа здоровья.
Как сообщает администрация Перми, в этом году впервые мероприятия на набережной будут проходить также зимой.
Напомним, за последние несколько лет в Перми реконструировали участок набережной от девятого причала до спуска с Кафедральной площади. В 2017 году продолжился ремонт берега Камы до Коммунального моста. Сегодня здесь уже полностью обновили променад, отремонтировали подземный переход и лестницы, смонтировали восемь смотровых балконов. Сейчас идёт монтаж наружного освещения.