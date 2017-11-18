Пермскую набережную разделят на четыре тематических зоны

Источник: Аргументы и факты

На территории от Речного вокзала до начала реконструированной части набережной администрация города планирует создать парк «Искусств», в котором создадут арт-пространство и установят сцену.

Та часть набережной, которая уже реконструирована, не претерпит никаких изменений. Она останется одним из центров городских событий и будет и дальше представлять собой интерактивное пространство для проведения мероприятий.

Следующий участок — от интеллектуального кафе до Коммунального моста — будет представлять собой площадку для семейного отдыха. Здесь установят детские и спортивные площадки, скамейки, гамаки и лежаки.

Последний отрезок набережной — от Коммунального моста до Порта Пермь — превратят в спортивную зону. В частности, здесь расположится большая спортивная площадка, воркаут и тропа здоровья.

Как сообщает администрация Перми, в этом году впервые мероприятия на набережной будут проходить также зимой.