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13:36 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане завершен капремонт детсадов и школ

Работы на всех образовательных учреждениях, ремонт которых запланирован на 2017 год, завершены.

Источник: РИА "Новости"

В республике завершен капитальный ремонт детских садов и школ. По состоянию на 16 ноября факт освоения по капитальному ремонту объектов образования составил 100 процентов, стало известно на совещании с Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

По информации Песошина, в 2017 году планировалось отремонтировать 146 учреждений образования. В их числе — 36 школ, из которых 7 коррекционных, и 110 дошкольных организаций.

Также Премьер-министр сообщил, что в республике окончен капремонт детских лагерей, ресурсных центров на базе колледжей, подростковых клубов и муниципальных архивов.

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