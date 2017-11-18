В Татарстане завершен капремонт детсадов и школ

Источник: РИА "Новости"

В республике завершен капитальный ремонт детских садов и школ. По состоянию на 16 ноября факт освоения по капитальному ремонту объектов образования составил 100 процентов, стало известно на совещании с Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

По информации Песошина, в 2017 году планировалось отремонтировать 146 учреждений образования. В их числе — 36 школ, из которых 7 коррекционных, и 110 дошкольных организаций.