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13:03 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

На нескольких улицах в центре ограничили движение в связи с подготовкой к Новому году

Водителям следует быть внимательными при движении по Тверской улице и Газетному переулку.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Ряд ограничений ввели в центре города в связи с подготовкой мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова. Так, до 24 ноября нельзя проехать по одной полосе Газетного переулка. А с 23 по 27 ноября переулок будут полностью перекрывать с полуночи до 06:00.

До 25 ноября с 00:00 до 06:00 для водителей закрыта одна полоса Тверской улицы на участках от дома 4 до дома 8 и между домами 7 и 9.

Кроме того, с 23 ноября по 3 декабря в это же время ограничат проезд по Моховой улице в районе Манежной площади и по Тверской улице в районе Новопушкинского сквера и Пушкинской площади. Аналогичные ограничения вступят в силу с 29 ноября по 6 декабря в Театральном проезде в районе площади Революции.

А с 28 ноября по 10 декабря с 00:00 до 06:00 движение закроют по одной полосе Театрального проезда в районе Театральной площади.

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