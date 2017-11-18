В Краснодаре изменилось движение шести автобусных маршрутов

Источник: МУП КТТУ

18 ноября в Краснодаре изменилось движение шести автобусов. Это сделано для того, чтобы разгрузить центральные улицы города и развести пассажиров по новым микрорайонам.

№ 20 теперь идет по Кубанской Набережной. В сторону вокзала «Краснодар-1».

№ 30 едет от улицы Мачуги по улицам Бородинской, Почтовой, Крупской, 1-го Мая и далее по маршруту.

№ 37 поехал по улицам Гассия, Автолюбителей, Невкипелого, Автолюбителей, Мачуги и далее по маршруту.

№ 40 с улицы Атарбекова его перенаправили на Яна Полуяна. Это поможет жителям микрорайона ≪Солнечный≫ быстрее добираться до остановок транспорта. Маршрут теперь ходит от Атарбекова по Ковалева, Яна Полуяна, Тургенева и далее по маршруту.

№ 65 продлили до улицы Симиренко. Ранее туда совсем не ходил транспорт.