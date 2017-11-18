В Краснодаре изменилось движение шести автобусных маршрутов
№ 20, 95, 30, 37, 40 и 65 пошли по маршрутам, которые должны разгрузить улицы города.
№ 20, 95, 30, 37, 40 и 65 пошли по маршрутам, которые должны разгрузить улицы города.
18 ноября в Краснодаре изменилось движение шести автобусов. Это сделано для того, чтобы разгрузить центральные улицы города и развести пассажиров по новым микрорайонам.
№ 20 теперь идет по Кубанской Набережной. В сторону вокзала «Краснодар-1».
№ 30 едет от улицы Мачуги по улицам Бородинской, Почтовой, Крупской, 1-го Мая и далее по маршруту.
№ 37 поехал по улицам Гассия, Автолюбителей, Невкипелого, Автолюбителей, Мачуги и далее по маршруту.
№ 40 с улицы Атарбекова его перенаправили на Яна Полуяна. Это поможет жителям микрорайона ≪Солнечный≫ быстрее добираться до остановок транспорта. Маршрут теперь ходит от Атарбекова по Ковалева, Яна Полуяна, Тургенева и далее по маршруту.
№ 65 продлили до улицы Симиренко. Ранее туда совсем не ходил транспорт.
№ 95 пошел по Кубанской Набережной. И следует в прямом направлении от Индустриальной по Кубанской Набережной, Тургенева и далее по маршруту. В обратном направлении — от Тургенева по Кубанской Набережной, Оранжерейной, Индустриальной.