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14:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре изменилось движение шести автобусных маршрутов

№ 20, 95, 30, 37, 40 и 65 пошли по маршрутам, которые должны разгрузить улицы города.

Источник: МУП КТТУ

18 ноября в Краснодаре изменилось движение шести автобусов. Это сделано для того, чтобы разгрузить центральные улицы города и развести пассажиров по новым микрорайонам.

№ 20 теперь идет по Кубанской Набережной. В сторону вокзала «Краснодар-1».

№ 30 едет от улицы Мачуги по улицам Бородинской, Почтовой, Крупской, 1-го Мая и далее по маршруту.

№ 37 поехал по улицам Гассия, Автолюбителей, Невкипелого, Автолюбителей, Мачуги и далее по маршруту.

№ 40 с улицы Атарбекова его перенаправили на Яна Полуяна. Это поможет жителям микрорайона ≪Солнечный≫ быстрее добираться до остановок транспорта. Маршрут теперь ходит от Атарбекова по Ковалева, Яна Полуяна, Тургенева и далее по маршруту.

№ 65 продлили до улицы Симиренко. Ранее туда совсем не ходил транспорт.

№ 95 пошел по Кубанской Набережной. И следует в прямом направлении от Индустриальной по Кубанской Набережной, Тургенева и далее по маршруту. В обратном направлении — от Тургенева по Кубанской Набережной, Оранжерейной, Индустриальной.

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