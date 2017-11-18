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14:37 (мск), источник: Kazinform

Самую красивую девушку выбрали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Жительница Караганды Екатерина Дворецкая, являющаяся студенткой второго курса алматинского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, признана «Мисс Караганда 2017», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Из 20 участниц члены жюри признали самой обаятельной и очаровательной 19-летнюю Екатерину Дворецкую. Организатор конкурса — модельное агентство «Art line». Участниц искали с помощью социальных сетей, объявив о конкурсе в Instagram хэштегом #хочустатьмисскараганда2017.

Девушки дефилировали, показывали умение позировать перед фотографом, демонстрировали свои знания и эрудированность. Финалистки выходили на публику в вечерних платьях, в шубах, показывали хореографические таланты.

Членами жюри стали бронзовый призер летних Олимпийских игр 2004 года Дмитрий Карпов, победитель музыкального проекта «X Factor» Абдулкарим Каримов, президент конкурса «Мисс Казахстан» Алена Ривлина-Кырбасова, фотограф Алексей Баранов, обладательница титула «Мисс Караганда 2015» Рената Нургазина. Председатель жюри — директор государственного фонда развития молодежной политики города Алматы Совет Сеитов.

Решением жюри обладательницей титула «Приз зрительских симпатий» стала Надежда Холостякова. Третьей вице-мисс признана Диана Рустамбекова, второй вице-мисс — Кристина Гусева, первой вице-мисс — Махаббат Туктубаева.

Победительница конкурса Екатерина Дворецкая получила корону и денежный приз — 500 тысяч тенге.

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