Определено нормальное содержание бора в организме

Ученые определили диапазон референтных (нормальных) значений для концентрации бора в тканях человека. Это исследование позволит лучше понять роль, которую этот микроэлемент играет в обмене веществ. Результаты работы ученого из Российского университета дружбы народов (РУДН) Андрей Грабеклис и его коллег представлены в журнале Journal of Trace Elements in Medicine and Biology.