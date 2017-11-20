Определено нормальное содержание бора в организме

Ученые определили диапазон референтных (нормальных) значений для концентрации бора в тканях человека. Это исследование позволит лучше понять роль, которую этот микроэлемент играет в обмене веществ. Результаты работы ученого из Российского университета дружбы народов (РУДН) Андрей Грабеклис и его коллег представлены в журнале Journal of Trace Elements in Medicine and Biology.

Микроэлементы — необходимые для жизнедеятельности растений и животных вещества, присутствующие в организме в небольших количествах — играют ключевую роль в обмене веществ. Недавние исследования подчеркнули важность бора: он выполняет ряд полезных биохимических функций, способствует обмену веществ костной ткани, метаболизму витамина D. После того, когда значимость бора была выявлена и доказана, перед ученымивстал вопрос о границах нормальных значений концентрации этого элемента в тканях человека.

Почти весь бор обычно поступает в организм человека вместе с пищей. Ученые попытались оценить нормальные значения бора в организме человека по его концентрации в двух крови и волосах. В крови содержание всех веществ поддерживается в жестких рамках, и любой выход за эти рамки говорит или о кратковременных изменениях или о серьезных отклонениях на клиническом уровне. Волосы же по мере роста накапливают бор, вымывающийся из крови. Это позволяет ученым проследить, что поступало в организм за долгий период времени.

Содержание бора в волосах оценивалось по случайной выборке 727 здоровых взрослых (263 мужчины, 464 женщины), в крови — у 152 женщин и 80 мужчин из этой же выборки. Средний возраст обследованных составил 45 лет. Большинство участников исследования проживают в Загребе (столице Хорватии) и питаются обычной для горожан Европы пищей. Выяснилось, что диапазон допустимых значений для концентрации бора в волосах составляет 0,77−6,51 микрограмм/грамм для мужчин, для женщин же — значительно меньше: 0,47−3,89. Однако для крови разница между полами не столь существенна и статистически не значима: 20−78 микрограмм/литр у мужчин и 19−62 у женщин.

По мнению ученых, полученные результаты говорят о том, что характер обмена бора в человеческом организме не зависит от пола, и его функции одинаковы у мужчин и женщин. Об этом говорят единые значения микроэлемента в крови для обоих полов (наиболее важный показатель).