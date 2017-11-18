В Германии запретили детские «умные часы». Родители с их помощью подслушивали учителей

По словам чиновников, родители некоторых детей использовали «умные часы» в том числе для того, чтобы подслушивать, что говорят учителя в классе. Сами учителя — а часто и ученики — в этот момент не замечали, что микрофон на часах включен.

Агентство рекомендует родителям детей, у которых есть «умные часы», уничтожить эти гаджеты.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет не о всех «умных часах», а только о тех, которые работают без связи с телефоном ребенка и в которых есть функция «голосового мониторинга». Она с помощью приложения на стороннем телефоне позволяет включать микрофон и слушать, что происходит рядом с ребенком.