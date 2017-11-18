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19:13 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге может появиться памятная доска Цою

Российское военно-историческое общество (РВИО) поспособствует установке памятной доски Виктору Цою в Петербурге. Знак может появиться на доме в Московском районе, где когда-то жил музыкант, но сроки пока не определены.

Источник: Агентство «Москва»

Об этом журналист «Фонтанки» узнал 18 ноября в кулуарах Санкт-Петербургского культурного форума от исполнительного директора РВИО Владислава Кононова.

«Мы дружим с Алексеем Рыбиным — это один из основателей группы “Кино”. Сейчас он снимает фильм о возникновении группы и обратился к нам с просьбой оказать содействие в установке памятной доски Виктору Цою. Хотя к военной истории это не имеет отношения, это имеет отношение к нашей общей истории», — отметил Кононов.

Алексей Рыбин в телефонном разговоре с «Фонтанкой» эту информацию подтвердил. По словам музыканта, знак планируется установить на доме родителей рокера у парка Победы (Бассейная улица, 41/190). Эскизов доски пока нет, не начались согласования с чиновниками, но есть желание создать объект.

Напомним, родители Виктора Цоя просили установить памятник сыну ещё у предыдущего губернатора Петербурга Валентину Матвиенко в 2008 году. Увековечить память о рок-музыканте собирались на перекрёстке проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого, но реализация проекта была отложена. Против монумента якобы выступили жители Кировского района.

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