В Петербурге может появиться памятная доска Цою
Российское
Российское
Об этом журналист «Фонтанки» узнал 18 ноября в кулуарах
«Мы дружим с Алексеем Рыбиным — это один из основателей группы “Кино”. Сейчас он снимает фильм о возникновении группы и обратился к нам с просьбой оказать содействие в установке памятной доски Виктору Цою. Хотя к военной истории это не имеет отношения, это имеет отношение к нашей общей истории», — отметил Кононов.
Алексей Рыбин в телефонном разговоре с «Фонтанкой» эту информацию подтвердил. По словам музыканта, знак планируется установить на доме родителей рокера у парка Победы (Бассейная улица, 41/190). Эскизов доски пока нет, не начались согласования с чиновниками, но есть желание создать объект.
Напомним, родители Виктора Цоя просили установить памятник сыну ещё у предыдущего губернатора Петербурга Валентину Матвиенко в 2008 году. Увековечить память о