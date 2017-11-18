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15:24 (мск), источник: Kommersant.uz

В Национальном университете откроется факультет таэквондо

В Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека откроется факультет «Таэквондо и спортивная деятельность». Обучение будет проходить по таким направлениям, как таэквондо WTF, организация и управление спортивными мероприятиями. Прием студентов на новый факультет начнется уже со следующего учебного года.

Источник: Kommersant.uz

Соответствующее предложение Минвуза, Госкомспорта, Ассоциации таэквондо WTF Узбекистана одобрил президент страны.

В основные задачи факультета входит:

— подготовка высококвалифицированных специалистов, освоивших методы теоретической и практической подготовки по таэквондо WTF, его историю, философию, классификацию.

— привлечение к процессу обучения с использованием передового международного опыта подготовки кадров в сфере высококвалифицированных отечественных и зарубежных специалистов-практиков и тренеров.

— подготовка высококвалифицированных тренеров и преподавателей, разработка современных учебных программ и методов, направленных на подготовку профессиональных спортсменов, способных достойно участвовать в международных спортивных соревнованиях, повышение их знаний и мастерства.

— формирование у студентов навыков по физической культуре и спорту с учетом индивидуальных способностей и дарований.

— подготовка специалистов, обладающих высоким интеллектуальным потенциалом и глубокими знаниями в области спорта.

— выявление и подготовка талантливых молодых спортсменов для формирования национальных сборных команд Узбекистана.

— проведение глубоких научных исследований, направленных на внедрение инновационных методов на всех уровнях обучения и подготовки, а также по актуальным темам, касающимся физической культуры и спорта.

В постановлении президента отмечается, что в республике ускоренными темпами развивается таэквондо WTF. В годы независимости наши спортсмены уже завоевали на престижных международных спортивных соревнованиях по этому виду спорта 44 золотые, 64 серебряные и 71 бронзовую медали, что еще больше повышает и спортивный потенциал нашей страны и авторитет Узбекистана во всем мире.

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