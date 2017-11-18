В Национальном университете откроется факультет таэквондо

Соответствующее предложение Минвуза, Госкомспорта, Ассоциации таэквондо WTF Узбекистана одобрил президент страны.
В основные задачи факультета входит:
— подготовка высококвалифицированных специалистов, освоивших методы теоретической и практической подготовки по таэквондо WTF, его историю, философию, классификацию.
— привлечение к процессу обучения с использованием передового международного опыта подготовки кадров в сфере высококвалифицированных отечественных и зарубежных специалистов-практиков и тренеров.
— подготовка высококвалифицированных тренеров и преподавателей, разработка современных учебных программ и методов, направленных на подготовку профессиональных спортсменов, способных достойно участвовать в международных спортивных соревнованиях, повышение их знаний и мастерства.
— формирование у студентов навыков по физической культуре и спорту с учетом индивидуальных способностей и дарований.
— подготовка специалистов, обладающих высоким интеллектуальным потенциалом и глубокими знаниями в области спорта.
— выявление и подготовка талантливых молодых спортсменов для формирования национальных сборных команд Узбекистана.
— проведение глубоких научных исследований, направленных на внедрение инновационных методов на всех уровнях обучения и подготовки, а также по актуальным темам, касающимся физической культуры и спорта.
В постановлении президента отмечается, что в республике ускоренными темпами развивается таэквондо WTF. В годы независимости наши спортсмены уже завоевали на престижных международных спортивных соревнованиях по этому виду спорта 44 золотые, 64 серебряные и 71 бронзовую медали, что еще больше повышает и спортивный потенциал нашей страны и авторитет Узбекистана во всем мире.