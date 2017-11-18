Погода в Минске на 19 ноября: дождь и мокрый снег

Ночью почти по всей стране пройдет дождь и мокрый снег, днем погода сильно не изменится — по прогнозам синоптиков, стоит ожидать осадков. Воздух прогреется от нуля до пяти градусов тепла, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник погода продолжит перестраиваться на зимний лад: пройдет дождь с мокрым снегом, на дорогах будет скользко. Температура днем — от -1 до +4 С. Во вторник и среду погода существенно не изменится, но с каждым днем будет чуть холоднее.