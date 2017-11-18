Антициклон в Омске уберет снегопады
На Омск надвигается антициклон, который сведет на нет снегопады из мокрого снега, дожди и теплый воздух. С ростом атмосферного давления осадки прекратятся.
На Омск надвигается антициклон, который сведет на нет снегопады из мокрого снега, дожди и теплый воздух. С ростом атмосферного давления осадки прекратятся.
Приближение антициклона прогнозируют на понедельник, 20 ноября. Со временем он будет только усиливаться. Температура воздуха будет меняться. Если по ночам в городе будет достаточно морозно, то днем столбик термометра будет доходить до нуля.
Добавим, что в эти выходные снегопады и слякоть на дороге не прекратится. Омичей предупреждают о снежном накате на дорогах и гололедице.