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14:38 (мск), источник: Om1.ru

Антициклон в Омске уберет снегопады

На Омск надвигается антициклон, который сведет на нет снегопады из мокрого снега, дожди и теплый воздух. С ростом атмосферного давления осадки прекратятся.

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Источник: РИА "Новости"

Приближение антициклона прогнозируют на понедельник, 20 ноября. Со временем он будет только усиливаться. Температура воздуха будет меняться. Если по ночам в городе будет достаточно морозно, то днем столбик термометра будет доходить до нуля.

Добавим, что в эти выходные снегопады и слякоть на дороге не прекратится. Омичей предупреждают о снежном накате на дорогах и гололедице.

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