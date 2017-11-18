Житель Актау за два часа создал бот по переводу казахских слов на латиницу

Источник: Informburo.kz

По словам Никиты Баева, код для бота был написан за два часа. Ежедневно конвертёром пользуются более 300 человек. С момента существование бот помог уже пяти тысячам пользователей.

Программист отметил, что представлять свой проект он не планирует.

«Этот проект был создан в качестве проверки знаний и для удобства, слишком простая вещь, чтобы её кому-то предоставить», — скромно отметил разработчик.

Нурсултан Назарбаев 27 октября подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику. Президентом утверждён второй вариант графики с апострофами.

Второй вариант казахского алфавита на основе латинской графики разработчики представили 9 октября. Из проекта убрали диграфы. Специфические звуки казахского языка в нём по большей части обозначаются знаком апострофа.

Министр образования и науки Республики Казахстан Ерлан Сагадиев рассказал о финансовой стороне перехода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику. Большие затраты, как подсчитал министр, запланированы на подготовку учителей и переиздание учебников.