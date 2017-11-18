Житель Актау за два часа создал бот по переводу казахских слов на латиницу
Программист из Актау Никита Баев создал
Программист из Актау Никита Баев создал
По словам Никиты Баева, код для бота был написан за два часа. Ежедневно конвертёром пользуются более 300 человек. С момента существование бот помог уже пяти тысячам пользователей.
Программист отметил, что представлять свой проект он не планирует.
«Этот проект был создан в качестве проверки знаний и для удобства, слишком простая вещь, чтобы её
Нурсултан Назарбаев 27 октября подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику. Президентом утверждён второй вариант графики с апострофами.
Второй вариант казахского алфавита на основе латинской графики разработчики представили 9 октября. Из проекта убрали диграфы. Специфические звуки казахского языка в нём по большей части обозначаются знаком апострофа.
Министр образования и науки Республики Казахстан Ерлан Сагадиев рассказал о финансовой стороне перехода алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику. Большие затраты, как подсчитал министр, запланированы на подготовку учителей и переиздание учебников.
Кроме того министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы отметил, что по линии Минкульта на 2018 год была подана заявка на 56 млн тенге на латинизацию.