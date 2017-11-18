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14:41 (мск), источник: Интерфакс

За билетами на премьеру «Нуреева» в Большом театре выстроилась очередь

Продажа билетов осуществляется только по паспорту, в одни руки можно приобрести не более двух билетов.

Источник: Агентство «Москва»

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU — Очередь на первую партию билетов на декабрьские премьерные спектакли балета «Нуреев» в Большом театре уже сформирована.

«У нас на все то количество билетов, которое было заявлено (по 500 на каждый спектакль — ИФ), очередь уже сформирована. Билеты в кассе, идет продажа», — сообщили «Интерфаксу» в субботу в кассе театра.

Как сообщал «Коммерсантъ», люди начали выстраиваться в очередь за билетами еще накануне вечером и собирались стоять всю ночь.

Премьерные показы балета в постановке Кирилла Серебренникова пройдут 9 и 10 декабря на исторической сцене ГАБТа.

Ранее сайт ГАБТа сообщал, что в связи с повышенным интересом к балету «Нуреев» театр вводит специальную программу предпродажи билетов на постановку. «Количество билетов, поступающих в предварительную продажу, ограничено (по 500 билетов на каждый спектакль). Предварительная продажа билетов будет производиться 18 ноября 2017 года, начиная с 10 часов, в кассах, расположенных в административном здании театра. Приобрести билеты можно лишь для личного посещения спектакля», — говорилось в сообщении ГАБТа.

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Продажа билетов осуществляется только по паспорту покупателя, в одни руки можно приобрести не более двух билетов и только на одну из дат. Второй билет будет продаваться при наличии паспорта (на момент покупки билета можно предъявить ксерокопию) второго зрителя.

На билете будут указаны фамилии и данные паспортов зрителей. Данные и сами паспорта будут проверяться при проходе на спектакль. Если зритель не может посетить постановку, ему необходимо будет лично подать в кассу театра заявление на возврат денежных средств с указанием причины.

Премьера спектакля «Нуреев» в Большом театре первоначально была перенесена с 11 июля этого года на 4—5 мая 2018 года. Директор театра Владимир Урин заявлял, что перенос спектакля связан с претензиями к исполнению, и отверг политическую подоплеку переноса. Позднее появилось уточнение, что премьера балета в постановке Серебренникова состоится 9 и 10 декабря.

Над постановкой «Нуреева», помимо Серебренникова, который выступил в качестве автора либретто, режиссера и сценографа, работали композитор Илья Демуцкий, хореограф-постановщик Юрий Посохов. В этом же составе создатели поставили балет «Герой нашего времени» в Большом театре в 2015 году.

Балет «Нуреев» посвящен судьбе легендарного танцовщика, другие подробности постановки не разглашались.

23 августа Басманный суд Москвы отправил Серебренникова под домашний арест. Режиссер проходит обвиняемым по делу о хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа».

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