19 ноября в Новосибирске ожидается до -2 градусов
Облачно с прояснениями, временами мокрый снег.
Облачно с прояснениями, временами мокрый снег.
В воскресенье в столице Сибири прогнозируется от 0 до -2 градусов. Этой ночью температура понизится не существенно, максимум до — 3 градусов, но следующей ночью похолодает сильнее до -7 градусов. Сильных морозов в ближайшие дни не предвидится.
— 19 ноября днем в Новосибирске облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, слабая метель. На дорогах гололедица, — дают прогноз синоптики
Ветер ожидается западный 4−9 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров. По области возможны метели и слабые метели, днем по западу в отдельных районах небольшой снег, на дорогах местами гололедица.