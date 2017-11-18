19 ноября в Новосибирске ожидается до -2 градусов

В воскресенье в столице Сибири прогнозируется от 0 до -2 градусов. Этой ночью температура понизится не существенно, максимум до — 3 градусов, но следующей ночью похолодает сильнее до -7 градусов. Сильных морозов в ближайшие дни не предвидится.