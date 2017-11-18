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17:57 (мск), источник: Комсомольская правда

19 ноября в Новосибирске ожидается до -2 градусов

Облачно с прояснениями, временами мокрый снег.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 62% 757 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Комсомольская правда

В воскресенье в столице Сибири прогнозируется от 0 до -2 градусов. Этой ночью температура понизится не существенно, максимум до — 3 градусов, но следующей ночью похолодает сильнее до -7 градусов. Сильных морозов в ближайшие дни не предвидится.

— 19 ноября днем в Новосибирске облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, слабая метель. На дорогах гололедица, — дают прогноз синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

Ветер ожидается западный 4−9 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров. По области возможны метели и слабые метели, днем по западу в отдельных районах небольшой снег, на дорогах местами гололедица.

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