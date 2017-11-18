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20:29 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске ввели карантин по бешенству

В Ленинском районе Челябинска введен карантин по бешенству животных, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Такое распоряжение дал губернатор Челябинской области.

Источник: Reuters

«Определить угрожаемой зоной по бешенству животных Ленинский район города Челябинска, поселок Дубровский Дубровского сельского поселения Красноармейского муниципального района Челябинской области», — говорится в распоряжении главы региона.

В прошлом месяце на улице Новороссийская были замечены две лисицы. После проведения лабораторных исследований выяснилось, что животные больны опасным инфекционным заболеванием.

В условиях карантина запрещено проведение выставок собак и кошек, выводок и натаска собак. Также нельзя вывозить животных за пределы района.

Ограничения продлятся до тех пор, пока правительство региона не снимет карантин.

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