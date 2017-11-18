В Челябинске ввели карантин по бешенству
В Ленинском районе Челябинска введен карантин по бешенству животных, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Такое распоряжение дал губернатор Челябинской области.
В Ленинском районе Челябинска введен карантин по бешенству животных, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Такое распоряжение дал губернатор Челябинской области.
«Определить угрожаемой зоной по бешенству животных Ленинский район города Челябинска, поселок Дубровский Дубровского сельского поселения Красноармейского муниципального района Челябинской области», — говорится в распоряжении главы региона.
В прошлом месяце на улице Новороссийская были замечены две лисицы. После проведения лабораторных исследований выяснилось, что животные больны опасным инфекционным заболеванием.
В условиях карантина запрещено проведение выставок собак и кошек, выводок и натаска собак. Также нельзя вывозить животных за пределы района.
Ограничения продлятся до тех пор, пока правительство региона не снимет карантин.