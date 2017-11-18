ГИБДД предупреждает водителей о тумане и гололедице на дорогах Калининградской области

Госавтоинспекция Калининградской области предупреждает водителей и пешеходов региона о том, что в связи со значительными перепадами температуры воздуха в дневные и ночные часы на загородных автодорогах отмечается появление тумана, особенно в низинах, который может способствовать дорожно-транспортным происшествиям. В связи со снижением температуры воздуха до отрицательных отметок возможен гололед.