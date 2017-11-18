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15:08 (мск), источник: Вести - Калининград

ГИБДД предупреждает водителей о тумане и гололедице на дорогах Калининградской области

Водителям транспортных средств рекомендуется выбирать безопасный скоростной режим.

Источник: РИА "Новости"

Госавтоинспекция Калининградской области предупреждает водителей и пешеходов региона о том, что в связи со значительными перепадами температуры воздуха в дневные и ночные часы на загородных автодорогах отмечается появление тумана, особенно в низинах, который может способствовать дорожно-транспортным происшествиям. В связи со снижением температуры воздуха до отрицательных отметок возможен гололед.

Водителям транспортных средств рекомендуется выбирать безопасный скоростной режим, соответствующий метеорологическим условиям, быть внимательными, особенно в вечернее и ночное время суток, а также в условиях ухудшения видимости.

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