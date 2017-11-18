ГИБДД предупреждает водителей о тумане и гололедице на дорогах Калининградской области
Водителям транспортных средств рекомендуется выбирать безопасный скоростной режим.
Водителям транспортных средств рекомендуется выбирать безопасный скоростной режим.
Госавтоинспекция Калининградской области предупреждает водителей и пешеходов региона о том, что в связи со значительными перепадами температуры воздуха в дневные и ночные часы на загородных автодорогах отмечается появление тумана, особенно в низинах, который может способствовать
Водителям транспортных средств рекомендуется выбирать безопасный скоростной режим, соответствующий метеорологическим условиям, быть внимательными, особенно в вечернее и ночное время суток, а также в условиях ухудшения видимости.