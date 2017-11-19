Тысячи людей встали в очередь за кроссовками на Кузнецком мосту

В Москве более трех тысяч человек собрались на Кузнецком мосту у фирменного магазина Adidas для участия в розыгрыше лимитированной партии из 150 пар кроссовок от американского рэпера Канье Уэста стоимостью 17 тысяч рублей, передает телеканал «360» в субботу, 18 ноября.

Покупателей выбирают в случайном порядке с помощью мобильного приложения Randomize.

Судя по снимкам, публикуемым в соцсетях, толпа собралась возле магазина еще затемно и стоит там до сих пор.

Победители розыгрыша выкладывают фотографии с только что приобретенными кроссовками. Некоторые из них в шутку прикладывают их к уху, подобно смартфону.