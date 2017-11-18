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16:01 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане будут развивать уникальное искусство макома

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Постановление «О мерах по дальнейшему развитию узбекского национального искусства макома», сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik

В республике будет создан Центр узбекского национального искусства макома, который займется изучением и популяризацией этого культурного явления.

Центр составит «золотой фонд» классических и современных записей макомов, переложит их на ноты и начнет научное изучение. Появятся учебники и научно-методическая литература, которые позволят преподавать маком как отдельный предмет в системе музыкального образования.

Также Центр будет оказывать материальную и моральную поддержку музыкантам, педагогам и учёным, работающим в этой сфере, проводить в областях Узбекистана концерты и мастер-классы, организовывать международные форумы и конкурсы.

Одно из таких мероприятий станет дважды в год проходить в Шахрисабзе. Уже в 2018 году здесь состоится Международный форум искусства макома. Кроме того, на площади Оксарой будут созданы музей, посвященный искусству макома, и лаборатория национальных музыкальных инструментов.

С 2018 года учреждается премия для музыкантов, вручаемая по номинациям «Лучший солист-исполнитель макома», «Лучший музыкант-исполнитель макома», «Лучший наставник в искусстве макома», «Лучший пропагандист искусства макома», «Лучший молодой макомист».

Творческие коллективы, ансамбли, осуществляющие деятельность в сфере искусства макома, будут освобождены до 2023 года от всех налоговых платежей.

В ближайшее время у Центра макома появится собственное здание.

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