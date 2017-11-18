В Узбекистане будут развивать уникальное искусство макома
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Постановление «О мерах по дальнейшему развитию узбекского национального искусства макома», сообщает
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Постановление «О мерах по дальнейшему развитию узбекского национального искусства макома», сообщает
В республике будет создан Центр узбекского национального искусства макома, который займется изучением и популяризацией этого культурного явления.
Центр составит «золотой фонд» классических и современных записей макомов, переложит их на ноты и начнет научное изучение. Появятся учебники и
Также Центр будет оказывать материальную и моральную поддержку музыкантам, педагогам и учёным, работающим в этой сфере, проводить в областях Узбекистана концерты и
Одно из таких мероприятий станет дважды в год проходить в Шахрисабзе. Уже в 2018 году здесь состоится Международный форум искусства макома. Кроме того, на площади Оксарой будут созданы музей, посвященный искусству макома, и лаборатория национальных музыкальных инструментов.
С 2018 года учреждается премия для музыкантов, вручаемая по номинациям «Лучший
Творческие коллективы, ансамбли, осуществляющие деятельность в сфере искусства макома, будут освобождены до 2023 года от всех налоговых платежей.
В ближайшее время у Центра макома появится собственное здание.