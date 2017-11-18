Слухи о страшном землетрясении в Алматы: КЧС передаст информацию в компетентные органы

Источник: Tengrinews

Отметим, что в Интернете прошли слухи о страшном землетрясении в городе с ранеными и погибшими. Непроверенную информацию разместил один из сайтов.

«Информация, указанная на данном портале, не соответствует действительности. Комитет по чрезвычайным ситуациям передаст данную информацию в компетентные органы МВД», — сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Стоит подчеркнуть, что, в последний раз подземные толчки наблюдались 16 ноября 2017 года около 7.42 по времени Астаны в 160 километрах от Алматы.