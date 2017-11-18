Слухи о страшном землетрясении в Алматы: КЧС передаст информацию в компетентные органы
Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК прокомментировал информацию о страшном землетрясении в Алматы, распространяющуюся в соцсетях, передает Tengrinews.kz.
Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК прокомментировал информацию о страшном землетрясении в Алматы, распространяющуюся в соцсетях, передает Tengrinews.kz.
Отметим, что в Интернете прошли слухи о страшном землетрясении в городе с ранеными и погибшими. Непроверенную информацию разместил один из сайтов.
«Информация, указанная на данном портале, не соответствует действительности. Комитет по чрезвычайным ситуациям передаст данную информацию в компетентные органы МВД», — сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.
Стоит подчеркнуть, что, в последний раз подземные толчки наблюдались 16 ноября 2017 года около 7.42 по времени Астаны в 160 километрах от Алматы.
Эпицентр землетрясения магнитудой 5,5 был расположен на территории Кыргызстана.