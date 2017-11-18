Путин открыл в парке Ливадийского дворца в Ялте памятник Александру III

Источник: РИА "Новости"

ЯЛТА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в субботу принял участие в открытии на территории парка Ливадийского дворца в Ялте памятника императору Александру III.

На церемонии присутствовали полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, муфтий Крыма Эмирали Аблаев и другие, а также студенты, нахимовцы и учащиеся других военных заведений.

К прибытию главы государства на флагштоке возле памятника был поднят российский флаг, оркестр исполнил гимн РФ. Президент проследовал вдоль роты почетного караула и подошел к монументу.

«Открывается памятник правителю, который принес России мир, славу, развитие и стабильность, Царю-миротворцу, императору Всероссийскому Александру III», — объявил диктор церемонии, после чего военнослужащие почетного караула стянули с монумента золотистое тканное покрытие, а оркестр заиграл «Коль славен наш Господь в Сионе» — некогда неофициальный гимн Российской империи.

Выдающийся деятель и патриот

По словам российского лидера, Александр III отстаивал мир для России не уступками, а твердостью. Глава государства назвал императора выдающимся деятелем и патриотом, который всегда глубоко чувствовал личную ответственность за судьбу страны, делал все для развития и укрепления державы. «Современники называли его царем-миротворцем, но, как отмечал Сергей Юльевич Витте, он дал России 13 лет мира не уступками, а справедливой и непоколебимой твердостью. Александр III отстаивал интересы прямо и открыто, и такая политика обеспечила рост влияния России, повышение ее авторитета в мире», — подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что при Александр III бурно развивался индустриальный потенциал страны, было принято прогрессивное для того времени трудовое законодательство, создавались новые отрасли промышленности, началось строительство Транссибирской магистрали. Кроме того, при этом императоре в России началось качественное перевооружение армии, были реализованы масштабные кораблестроительные проекты. «При этом он считал, что сильное, самостоятельное, суверенное государство должно опираться не только на экономическую и военную мощь, но и традиции, что великому народу важно сохранять самобытность, а движение вперед невозможно без уважения к своей истории, культуре и духовным ценностям», — продолжил Путин. Он вспомнил и о подъеме русского искусства, пришедшееся на данную эпоху.

Президент РФ подчеркнул, что, открывая памятник Александру III, «мы воздаем должное его делам, свершениям и заслугам, выражаем свое уважение неразрывной истории нашей страны, к людям всех званий и сословий, которые честно служили Отечеству». «Уверен, что нынешние и будущие поколения, как и наши великие предки, сделают все для благополучия и процветания Отечества», — заключил Путин.

Возвращение царя в Ливадию

Александр III вошел в историю как царь-миротворец: во время его правления Россия не участвовала в крупных войнах.

Четырехметровый монумент императору был изготовлен из бронзы на одном из уральских заводов, автором работы стал народный художник России Андрей Ковальчук. Александр III изображен сидящим на срубе дерева в военной форме, опираясь на меч. Позади него — горизонтальная стела с двуглавым орлом, на рельефе которой показаны различные достижения эпохи царя-миротворца: создание самолета Можайского и винтовки Мосина, строительство заводов и фабрик, а также Транссиб, храм Христа Спасителя, Третьяковская галерея, Исторический музей. Здесь же показаны и выдающиеся деятели того времени: Федор Достоевский, Лев Толстой, Николай Пржевальский, Петр Чайковский, Дмитрий Менделеев и другие.

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На белом мраморном постаменте памятника высечена надпись «Император Всероссийский Александр III», а ниже приведена его крылатая фраза: " У России есть только два союзника — ее армия и флот". В общую композицию монумента входит также флагшток с триколором, который стал государственным флагом России при Александре III.

Памятник установлен на месте, где ранее находился Малый Ливадийский дворец, в котором император скончался в 1894 году.

Императорская резиденция

Само имение в местечке Ливадия было в 1861 году приобретено для семьи императора Александра II у наследниц графа Льва Потоцкого, став летней резиденцией императора и его семьи. По проекту архитектора Монигетти дом Потоцкого был перестроен в Большой дворец, а для наследника (будущего Александра III) было возведено здание «в татарском вкусе» — Малый дворец. Также в этот период здесь была построена Крестовоздвиженская церковь и др.

Став государем в 1881 году, Александр III продолжал останавливаться в Малом Ливадийском дворце. Здесь же он скончался 1 ноября (20 октября по старому стилю) 1894 года.

В 1911 году для императора Николая II в Ливадии был построен Белый дворец, а здание Большого дворца было разобрано. Малый Ливадийский дворец был разрушен в годы фашистской оккупации Крыма.

При советской власти на территории Ливадийского дворца располагались в разное время органы министерства земледелия и санаторий. В феврале 1945 года здесь проходила Ялтинская конференция руководителей трех союзных держав — СССР, США и Великобритании, и проживала американская делегация во главе с Франклином Рузвельтом.