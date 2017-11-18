Аэропорт и вокзал в Нижнем Новгороде восстановили работу после эвакуации из-за сообщений о минировании.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщили НИА «Нижний Новгород» в пресс-службе нижегородского аэропорта «Стригино», сообщение о заложенном в терминале устройстве поступило на пульт линейного отдела транспортной полиции около 11:00 18 ноября 2017 года. Согласно информации, после этого все находившиеся на территории пассажиры и сотрудники аэропорта были эвакуированы, пассажиры доставлены в гостиницу и обеспечены тёплой водой.

«Все самолёты, которые должны были уйти в рейс, на момент эвакуации уже улетели. Из прилетевших было только три борта: два самолёта авиакомпании UTair из Сургута и Москвы, а также борт “Руслайн” из Санкт-Петербурга. Всех пассажиров данных рейсов также на автобусах со взлётного поля вывезли в гостиницу», — рассказали в пресс-службе «Стригино».

По данным на 15:30 работа аэропорта идёт в штатном режиме, все рейсы осуществляются согласно расписанию.

Также, как сообщили агентству в пресс-службе регионального УВД на транспорте, днём 18 ноября поступили аналогичные сообщения о заложенном устройстве на Московском вокзале в Нижнем Новгороде. Пассажиры были эвакуированы, дежурными службами были проведены проверки. По информации транспортной полиции, задержек поездов в связи с эвакуацией не возникло. По данным на 16:10 вокзал работает в обычном режиме.

В ГУ МВД РФ по Нижегородской области сообщили, что по всем заявлениям, поступившим в течение дня, проводятся проверки.