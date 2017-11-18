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18:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградцев напугал звук взрыва

Вероятной причиной паники стала ударная волна сверхзвукового самолета, который пролетел над городом.

Источник: Комсомольская правда

«Что взорвалось? У меня аж уши заложило. Живу в Ворошиловском районе», — первое тревожное сообщение появилось от очевидцев в соцсетях примерно в 16.00 18 ноября.

С разницей в несколько секунд похожие сообщения стали приходить почти со всех уголков Волгограда — «На Тулака слышали», «И на СХИ сильно громыхнуло». Дальше больше — подтверждали жители Кировского, Дзержинского, центра, Спартановки, Городище…

«У припаркованных машин сигнализация даже сработала», «Вибрация по стенам пошла», — пишут напуганные волгоградцы.

Также стремительно стали плодиться в сетях и версии о произошедшем — от взрыва бытового газа до теракта. Но к счастью, ни одна из них не подтвердилась.

Вероятнее всего волгоградцы стали свидетелями, как военный самолет преодолел скорость звука над городом. В честь 75-летия начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Волгограде запланировано множество мероприятий, в том числе и авиашоу. Накануне летчики как раз проводят финальную тренировку.

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