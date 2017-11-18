Затерявшегося под Волгоградом розового фламинго забрали в монастырь
Птицу отловили и уже перевезли в фазанарий.
Птицу отловили и уже перевезли в фазанарий.
Розового фламинго заметили жители Палласовского района на берегу реки Торгун. Такие птицы в Волгоградской области не обитают, а значит вероятнее всего фламинго отбился от стаи. Впереди холода и люди забили тревогу — мол, не переживет птица нашу зиму. Кинули клич о помощи.
Отозвался на призыв отец Василик из
Отец Василиск помог отловить фламинго и забрал его к себе в фазанарий, — сообщила хорошую новость депутат Госдумы Ирина Гусева, к которой волгоградцы и обратились за помощью пристроить птичку.
Вероятнее всего, говорят специалисты, птица прилетела к нам из Казахстана. Во время перелета, видимо, отбилась от стаи и присоединилась к лебедям, которые осели как раз в речке Торгун.