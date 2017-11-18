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19:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Затерявшегося под Волгоградом розового фламинго забрали в монастырь

Птицу отловили и уже перевезли в фазанарий.

Розового фламинго заметили жители Палласовского района на берегу реки Торгун. Такие птицы в Волгоградской области не обитают, а значит вероятнее всего фламинго отбился от стаи. Впереди холода и люди забили тревогу — мол, не переживет птица нашу зиму. Кинули клич о помощи.

Отозвался на призыв отец Василик из Свято-Духова монастыря. Священник-орнитолог известен в Волгограде своей любовью к пернатым. Он уже выходил не одну раненую птицу и даже оборудовал в монастыре небольшой зоосад, где ухаживает за подопечными.

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Отец Василиск помог отловить фламинго и забрал его к себе в фазанарий, — сообщила хорошую новость депутат Госдумы Ирина Гусева, к которой волгоградцы и обратились за помощью пристроить птичку.

Вероятнее всего, говорят специалисты, птица прилетела к нам из Казахстана. Во время перелета, видимо, отбилась от стаи и присоединилась к лебедям, которые осели как раз в речке Торгун.

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