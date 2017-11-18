Затерявшегося под Волгоградом розового фламинго забрали в монастырь

Розового фламинго заметили жители Палласовского района на берегу реки Торгун. Такие птицы в Волгоградской области не обитают, а значит вероятнее всего фламинго отбился от стаи. Впереди холода и люди забили тревогу — мол, не переживет птица нашу зиму. Кинули клич о помощи.

Отозвался на призыв отец Василик из Свято-Духова монастыря. Священник-орнитолог известен в Волгограде своей любовью к пернатым. Он уже выходил не одну раненую птицу и даже оборудовал в монастыре небольшой зоосад, где ухаживает за подопечными.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:57.46527777777778% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbomMVNnMJc/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Совсем недавно я обратилась ко всем неравнодушным людям, рассказав вам историю о фламинго. Уже на второй день было много звонков и предложений и вот... Фламинго отловили и перевезли в фазанарий Свято-Духова монастыря. Скорее всего, птица прилетела из Казахстана, отбившись от стаи. В этой республике есть два озера, где обитают фламинго. Не исключено, что фламинго присоединился к стае лебедей, которые осели здесь в речке Торгун. О птице позаботится священник-орнитолог отец Василиск. Спасибо всем, кто принял участие в спасении птицы! #розовыйфламинго #спасение #монастырь #орнитолог #депутат</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Ирина Гусева (@i.m.guseva) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-18T11:07:14+00:00">Ноя 18 2017 в 3:07 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Отец Василиск помог отловить фламинго и забрал его к себе в фазанарий, — сообщила хорошую новость депутат Госдумы Ирина Гусева, к которой волгоградцы и обратились за помощью пристроить птичку.