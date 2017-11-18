В Москве скоропостижно скончался председатель Общественной палаты Севастополя Евгений Хайлачев
Близкие ждали его домой в воскресенье, однако ему внезапно стало плохо в госпитале.
Близкие ждали его домой в воскресенье, однако ему внезапно стало плохо в госпитале.
Председатель Общественной палаты Севастополя,
По словам друзей, он проходил лечение в госпитале, чувствовал себя хорошо и у него уже были куплены билеты домой — в Севастополь он должен был вылететь в это воскресенье.
— Однако в обед ему внезапно стало плохо, врачи не смогли его спасти, — сообщил «КП» его коллеги.
— Евгений Георгиевич — это образец российского офицера, всю жизнь отдавший служению России и флоту, — говорит Ольга Дронова, член Общественной палаты Севастополя. — Спортивный, подтянутый, человек совершенно прямой, честный, открытый, бесстрашный. Он был цементирующим звеном в Общественной палате и удерживал ее от распада в это непростое и сложное для нас время.
— Ушел из жизни ответственный и порядочный человек, большой патриот нашего города, который всегда находился в центре общественной и политической жизни региона, — принес соболезнования родным и близким губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. — Всегда старался приносить пользу городу и его жителям. Евгения Георгиевича уважали и высоко ценили все, кому доводилось с ним работать и общаться. Он навсегда запомнится всем севастопольцам как настоящий профессионал, честный человек с добрым сердцем и открытой душой.
НАША СПРАВКА
Евгений Халайчев родился 26 апреля 1951 года в Армавире. Окончил ЧВВМУ им. П. С. Нахимова. С 1974 г. по 2008 г. проходил службу на ЧФ на больших противолодочных кораблях, ракетных крейсерах. В 2008 году уволился в запас с должности помощника командующего ЧФ — начальника Севастопольского гарнизона. В 2012—2014 годах — координатор по взаимодействию с органами военного управления ЧФ в представительстве Россотрудничества в Симферополе. С 2016 года — председатель Общественной палаты Севастополя.