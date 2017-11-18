В Москве скоропостижно скончался председатель Общественной палаты Севастополя Евгений Хайлачев

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Председатель Общественной палаты Севастополя, контр-адмирал Евгений Халайчев скоропостижно скончался на 67-м году жизни вечером 17 ноября в московском госпитале имени Бурденко от внезапного отека легких.

По словам друзей, он проходил лечение в госпитале, чувствовал себя хорошо и у него уже были куплены билеты домой — в Севастополь он должен был вылететь в это воскресенье.

— Однако в обед ему внезапно стало плохо, врачи не смогли его спасти, — сообщил «КП» его коллеги.

— Евгений Георгиевич — это образец российского офицера, всю жизнь отдавший служению России и флоту, — говорит Ольга Дронова, член Общественной палаты Севастополя. — Спортивный, подтянутый, человек совершенно прямой, честный, открытый, бесстрашный. Он был цементирующим звеном в Общественной палате и удерживал ее от распада в это непростое и сложное для нас время.

— Ушел из жизни ответственный и порядочный человек, большой патриот нашего города, который всегда находился в центре общественной и политической жизни региона, — принес соболезнования родным и близким губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. — Всегда старался приносить пользу городу и его жителям. Евгения Георгиевича уважали и высоко ценили все, кому доводилось с ним работать и общаться. Он навсегда запомнится всем севастопольцам как настоящий профессионал, честный человек с добрым сердцем и открытой душой.

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