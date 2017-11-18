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17:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В Москве скоропостижно скончался председатель Общественной палаты Севастополя Евгений Хайлачев

Близкие ждали его домой в воскресенье, однако ему внезапно стало плохо в госпитале.

Источник: Reuters

Председатель Общественной палаты Севастополя, контр-адмирал Евгений Халайчев скоропостижно скончался на 67-м году жизни вечером 17 ноября в московском госпитале имени Бурденко от внезапного отека легких.

По словам друзей, он проходил лечение в госпитале, чувствовал себя хорошо и у него уже были куплены билеты домой — в Севастополь он должен был вылететь в это воскресенье.

— Однако в обед ему внезапно стало плохо, врачи не смогли его спасти, — сообщил «КП» его коллеги.

— Евгений Георгиевич — это образец российского офицера, всю жизнь отдавший служению России и флоту, — говорит Ольга Дронова, член Общественной палаты Севастополя. — Спортивный, подтянутый, человек совершенно прямой, честный, открытый, бесстрашный. Он был цементирующим звеном в Общественной палате и удерживал ее от распада в это непростое и сложное для нас время.

— Ушел из жизни ответственный и порядочный человек, большой патриот нашего города, который всегда находился в центре общественной и политической жизни региона, — принес соболезнования родным и близким губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. — Всегда старался приносить пользу городу и его жителям. Евгения Георгиевича уважали и высоко ценили все, кому доводилось с ним работать и общаться. Он навсегда запомнится всем севастопольцам как настоящий профессионал, честный человек с добрым сердцем и открытой душой.

НАША СПРАВКА

Евгений Халайчев родился 26 апреля 1951 года в Армавире. Окончил ЧВВМУ им. П. С. Нахимова. С 1974 г. по 2008 г. проходил службу на ЧФ на больших противолодочных кораблях, ракетных крейсерах. В 2008 году уволился в запас с должности помощника командующего ЧФ — начальника Севастопольского гарнизона. В 2012—2014 годах — координатор по взаимодействию с органами военного управления ЧФ в представительстве Россотрудничества в Симферополе. С 2016 года — председатель Общественной палаты Севастополя.

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