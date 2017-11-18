Медики установили новый стандарт безопасного значения кровяного давления
Диагноз «высокое кровяное давление» далеко не всегда означает, что пациенту срочно требуется постоянный приём лекарственных препаратов для его снижения.
Диагноз «высокое кровяное давление» далеко не всегда означает, что пациенту срочно требуется постоянный приём лекарственных препаратов для его снижения.
Довольно часто это сигнал к тому, что пришло время изменить стиль жизни — сбросить лишний вес, перейти на здоровое питание, повысить физические нагрузки, отказаться от вредных привычек и прочее. Вопрос лишь в том, начались ли уже необратимые изменения здоровья человека.
Напомним, что артериальное давление определяется двумя значениями. Систолическое, или верхнее, давление показывает нагрузку на сосуды в момент, когда сердечные желудочки сжимаются и выталкивают кровь. Нижний показатель, или диастолическое давление, показывает давление в артериях в момент расслабления сердечной мышцы. Оба показателя традиционно измеряются в миллиметрах ртутного столба.
Границей нормального артериального давления принято считать показатель 120/80, а бить тревогу медики начинали в тот момент, когда тонометры показывали значения 140/90. Но в новом докладе Американской кардиологической ассоциации опасный порог снижен до отметки 130/80.
Первое с 2003 года изменение рекомендаций по диагностике артериального давления наделало много шума. Ведь по новым нормам только в США в группу риска попадает 46% населения, в то время как раньше беспокоиться могла только треть населения страны.
Повышенное артериальное давление является второй после курения причиной развития серьёзных заболеваний сердца и предвестником инсульта. И если раньше такие проблемы в большей степени касались людей старше 50 лет, то теперь высокое кровяное давление будут как минимум в два раза чаще диагностироваться у пациентов младше 45 лет.
Отныне систолическое давление от 130 до 139 при диастолическом 80−89 американские врачи будут считать признаками гипертонической болезни сердца первой степени, передаёт vesti.ru.