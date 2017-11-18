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17:46 (мск), источник: Publika.md

Медики установили новый стандарт безопасного значения кровяного давления

Диагноз «высокое кровяное давление» далеко не всегда означает, что пациенту срочно требуется постоянный приём лекарственных препаратов для его снижения.

Источник: Publika.md

Довольно часто это сигнал к тому, что пришло время изменить стиль жизни — сбросить лишний вес, перейти на здоровое питание, повысить физические нагрузки, отказаться от вредных привычек и прочее. Вопрос лишь в том, начались ли уже необратимые изменения здоровья человека.

Напомним, что артериальное давление определяется двумя значениями. Систолическое, или верхнее, давление показывает нагрузку на сосуды в момент, когда сердечные желудочки сжимаются и выталкивают кровь. Нижний показатель, или диастолическое давление, показывает давление в артериях в момент расслабления сердечной мышцы. Оба показателя традиционно измеряются в миллиметрах ртутного столба.

Границей нормального артериального давления принято считать показатель 120/80, а бить тревогу медики начинали в тот момент, когда тонометры показывали значения 140/90. Но в новом докладе Американской кардиологической ассоциации опасный порог снижен до отметки 130/80.

Первое с 2003 года изменение рекомендаций по диагностике артериального давления наделало много шума. Ведь по новым нормам только в США в группу риска попадает 46% населения, в то время как раньше беспокоиться могла только треть населения страны.

Повышенное артериальное давление является второй после курения причиной развития серьёзных заболеваний сердца и предвестником инсульта. И если раньше такие проблемы в большей степени касались людей старше 50 лет, то теперь высокое кровяное давление будут как минимум в два раза чаще диагностироваться у пациентов младше 45 лет.

Отныне систолическое давление от 130 до 139 при диастолическом 80−89 американские врачи будут считать признаками гипертонической болезни сердца первой степени, передаёт vesti.ru.

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