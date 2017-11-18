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18:48 (мск), источник: Tengrinews

В «Казпочте» разъяснили, что делать при пропаже посылки

Что делать при пропаже посылки, разъяснили в АО «Казпочта», передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Действительно, мы фиксируем случаи, когда мешки с посылками прибывающие в Казахстан из Сингапура через транзитные страны (в нашем случае Малайзия) поступают со следами доступа к вложениям (разрезы, зашитые и заклеенные). В мешках несколько посылок вскрыты и содержимое, как правило, сотовые телефоны, изъяты», — отметили в пресс-службе Казпочты.

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В компании отметили, что при поступлении почты на территорию Казахстана, до поступления в сортировочный центр и прохождения таможенного контроля, сотрудники службы безопасности и сортировочного центра «Казпочты», а также представители авиаслужб производят контрольное взвешивание груза и составляют акт, в случае расхождения веса заявленного отправителем и фактического веса мешков, прибывших в Казахстан. Затем груз отправляется в сортировочный центр «Казпочты» и каждый мешок взвешивается и проходит осмотр на предмет повреждения и недовеса.

«Если обнаружены посылки без содержимого, мы созваниваемся с владельцем украденной посылки и оповещаем его о том, что посылка пришла без вложения и ему необходимо прийти в почтовое отделение, проверить полученную посылку на месте и заполнить соответствующее заявление, а также консультируем о возможностях получения компенсации от интернет-магазина и представителей авиакомпании или аэропорта, в зависимости от ситуации. Каждый случай мы держим на контроле, работает специально созданный штаб, который разбирается с каждым случаем индивидуально», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, сотрудники Казпочты отправляют заявление и поверочный акт в почтовую администрацию страны отправителя.

«Согласно правилам Всемирного почтового союза, на расследование отводится 2 месяца, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства кражи и устанавливается виновная сторона. В основном, стоимость утерянной посылки клиенту восстанавливает интернет-магазин, в котором он заказал товар, после объявления спора и предоставления доказательств, в нашем случае, соответствующего акта. Также, согласно правилам ВПС, владельцу посылки возмещается объявленная стоимость посылки, либо, если ее стоимость не указана, ему возвращается 30 СПЗ (Специальное право заимствования, 1 СПЗ равно 475 тенге, применяется при международных взаиморасчетах — Прим.автора), то есть 45 долларов США. А если в результате расследования выяснится, что посылка была украдена сотрудниками Казпочты, мы гарантируем выплату полной стоимости украденной посылки, виновные сотрудники будут незамедлительно уволены, а дела о кражах переданы в правоохранительные органы», — пояснили в пресс-службе Казпочты.

«Мы также провели переговоры с представителями почтовых администраций (Сингапура, Малайзии и других стран), через которые транзитом следуют наши посылки, чтобы они выбирали другие более безопасные транзитные страны для отправки посылок в Казахстан. Кроме того, по договоренности с Почтой Сингапура, все посылки от них теперь будут упаковываться в двойные мешки с усиленной пломбой, и будут отправляться транзитом не через аэропорт Куала-Лумпура, а через аэропорты Дубая и Гонконга», — заключили в компании.

Напомним, ранее казахстанец пожаловался на пропажу смартфонов из посылок.

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