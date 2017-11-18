В «Казпочте» разъяснили, что делать при пропаже посылки
Что делать при пропаже посылки, разъяснили в АО «Казпочта», передает Tengrinews.kz.
Что делать при пропаже посылки, разъяснили в АО «Казпочта», передает Tengrinews.kz.
«Действительно, мы фиксируем случаи, когда мешки с посылками прибывающие в Казахстан из Сингапура через транзитные страны (в нашем случае Малайзия) поступают со следами доступа к вложениям (разрезы, зашитые и заклеенные). В мешках несколько посылок вскрыты и содержимое, как правило, сотовые телефоны, изъяты», — отметили в
В компании отметили, что при поступлении почты на территорию Казахстана, до поступления в сортировочный центр и прохождения таможенного контроля, сотрудники службы безопасности и сортировочного центра «Казпочты», а также представители авиаслужб производят контрольное взвешивание груза и составляют акт, в случае расхождения веса заявленного отправителем и фактического веса мешков, прибывших в Казахстан. Затем груз отправляется в сортировочный центр «Казпочты» и каждый мешок взвешивается и проходит осмотр на предмет повреждения и недовеса.
«Если обнаружены посылки без содержимого, мы созваниваемся с владельцем украденной посылки и оповещаем его о том, что посылка пришла без вложения и ему необходимо прийти в почтовое отделение, проверить полученную посылку на месте и заполнить соответствующее заявление, а также консультируем о возможностях получения компенсации от
Кроме того, сотрудники Казпочты отправляют заявление и поверочный акт в почтовую администрацию страны отправителя.
«Согласно правилам Всемирного почтового союза, на расследование отводится 2 месяца, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства кражи и устанавливается виновная сторона. В основном, стоимость утерянной посылки клиенту восстанавливает
«Мы также провели переговоры с представителями почтовых администраций (Сингапура, Малайзии и других стран), через которые транзитом следуют наши посылки, чтобы они выбирали другие более безопасные транзитные страны для отправки посылок в Казахстан. Кроме того, по договоренности с Почтой Сингапура, все посылки от них теперь будут упаковываться в двойные мешки с усиленной пломбой, и будут отправляться транзитом не через аэропорт
Напомним, ранее казахстанец пожаловался на пропажу смартфонов из посылок.