В Полоцке поставили памятник математической формуле
Необычная инсталляция появилась в Полоцке. В день студента тут открыли памятник математической формуле.
Необычная инсталляция появилась в Полоцке. В день студента тут открыли памятник математической формуле.
Это «ГіПар» — гиперболический параболоид двойной кривизны Гаусса. Идея проекта родилась в Полоцком государственном университете, и над ее реализацией работал коллектив ПГУ.
— Это единственная подобного рода скульптурная композиция в Беларуси, объединяющая в себе современное искусство и науку. С одной стороны — это скульптурная композиция и инсталляция, а с другой стороны — визуальная реализация математической формулы, — рассказал автор проекта доцент кафедры архитектуры Виктор Лукьяненко.
В университете считают, что инсталляция, высота которой 2,5 метра, может стать новой достопримечательностью города и будет интересна не только полочанам, но и туристам.