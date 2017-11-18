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18:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Полоцке поставили памятник математической формуле

Необычная инсталляция появилась в Полоцке. В день студента тут открыли памятник математической формуле.

Источник: Комсомольская правда

Это «ГіПар» — гиперболический параболоид двойной кривизны Гаусса. Идея проекта родилась в Полоцком государственном университете, и над ее реализацией работал коллектив ПГУ.

— Это единственная подобного рода скульптурная композиция в Беларуси, объединяющая в себе современное искусство и науку. С одной стороны — это скульптурная композиция и инсталляция, а с другой стороны — визуальная реализация математической формулы, — рассказал автор проекта доцент кафедры архитектуры Виктор Лукьяненко.

В университете считают, что инсталляция, высота которой 2,5 метра, может стать новой достопримечательностью города и будет интересна не только полочанам, но и туристам.

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