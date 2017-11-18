В Полоцке поставили памятник математической формуле

Источник: Комсомольская правда

Это «ГіПар» — гиперболический параболоид двойной кривизны Гаусса. Идея проекта родилась в Полоцком государственном университете, и над ее реализацией работал коллектив ПГУ.

— Это единственная подобного рода скульптурная композиция в Беларуси, объединяющая в себе современное искусство и науку. С одной стороны — это скульптурная композиция и инсталляция, а с другой стороны — визуальная реализация математической формулы, — рассказал автор проекта доцент кафедры архитектуры Виктор Лукьяненко.