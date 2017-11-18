Умер один из создателей AC/DC Малькольм Янг
Гитарист и один из основателей австралийской группы AC/DC Малькольм Янг умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщается на странице AC/DC в Facebook.
Гитарист и один из основателей австралийской группы AC/DC Малькольм Янг умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщается на странице AC/DC в Facebook.
Гитарист и один из основателей австралийской группы AC/DC Малькольм Янг умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщается на странице AC/DC в Facebook.
Его брат Джордж Янг скончался 22 октября. Ему было 70 лет.