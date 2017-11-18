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17:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер один из создателей AC/DC Малькольм Янг

Гитарист и один из основателей австралийской группы AC/DC Малькольм Янг умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщается на странице AC/DC в Facebook.

Источник: AFP 2017

Гитарист и один из основателей австралийской группы AC/DC Малькольм Янг умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщается на странице AC/DC в Facebook.

Его брат Джордж Янг скончался 22 октября. Ему было 70 лет.

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