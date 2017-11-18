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17:44 (мск), источник: Sputnik.md

Придя на кладбище, жители Кишинева могут не найти могил своих близких

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Как говорится, хоть в чем-то отличились. Нет, речь не идет о прорывах в области экономики, о мировых достижениях в искусстве и спорте. На кишиневских погостах не хватает свободных мест, а для того, чтобы упокоиться с миром после смерти, жителям столицы уже сейчас, похоже, надо занимать очередь. Однако, не факт, что и в таком случае они дождутся традиционного захоронения в земле.

Источник: Sputnik.md

В качестве альтернативы, руководство столичного Комбината ритуальных услуг выступило с инициативой о строительстве на территории кладбища Святого Лазаря крематория. По предварительным подсчетам, возведение страшного и «огненного учреждения» обойдется в 1 миллион евро, а под его строительство уже выделен участок в 8 гектаров.

Однако, пока средств нет, и все, чем располагает Комбинат ритуальных услуг, это выкупленные у примэрии пригородного поселка Грэтиешты 37 гектаров земли, на которых пока и будут осуществляться захоронения.

И все же, как быть, когда места закончатся? И почему кишиневцы рискуют не найти могил своих близких, похороненных более 20 лет назад? Об этом корреспонденту студии Sputnik Молдова рассказала директор Комбината ритуальных услуг Кишинева Людмила Боцан.

«Мест не хватает. Есть постановление правительство республики за номером 1072 от 1998 года, где говорится, что каждой семье выделяется три места на кладбище для погребения своих родственников. Авторизации на места для захоронения выдаются родственникам первой линии: мужьям, женам, детям, родителям усопших. Что же касается остальных могил, которым более 20 лет, и за которые не вносится ежегодная арендная плата, они могут переданы другим людям. Останки же своего покойного родственника, захороненного в такой старой могиле, его потомки могут перезахоронить», — заявила Боцан.

По словам директора Комбината ритуальных услуг, родственники тех, кто упокоен на кишиневских кладбищах, сами должны быть заинтересованы в оплате ежегодного тарифа на содержание кладбища. Так, для обычного гражданина эта сумма составляет 120 леев ежегодно за одну могилу, пенсионеры в этом случае пользуются 50-процентной скидкой и должны вносить 60 леев, инвалиды оплачивают лишь 24 лея ежегодно.

По словам Людмилы Боцан, кремация усопших жителей столицы позволит в корне изменить ситуацию с нехваткой мест на погостах и сэкономить площади, предназначенные для захоронения, ведь урна с пеплом будет занимать незначительный участок. Вроде, не противится процедуре кремации и православная церковь Молдовы.

Однако, открытым остается вопрос о том, что будет с могилами тех покойников, у которых не осталось живых родственников, или они уехали из Молдовы на ПМЖ в другие страны? Это до конца неясно. Очевидно, в этом случае, неубранная могила, где дата смерти на табличке памятника превышает 20-летний срок, станет основанием для «выселения» упокоенных в ней останков.

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