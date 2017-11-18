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18:20 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии зимой откроют четыре ледовых переправы

На территории Башкортостана зимой планируется открыть четыре ледовых переправы. Об этом на пресс-конференции в региональном представительстве агентства «Интерфакс» рассказал начальник ГУ МЧС России по РБ Марат Латыпов.

Источник: Башинформ

По словам руководителя ведомства, переправа откроется во второй, третьей декаде декабря на реке Белой в городе Бирске. Ответственный за ее эксплуатацию — предприятие ООО «Речной порт «Бирск», а за надзор — от ГИМС Нижне-Бельский инспекторский участок.

В первой, второй декаде декабря начнет функционировать переправа в селе Караидель на реке Уфа. За нее отвечают МУП «ТеплоКомСнаб» и Уфимский инспекторский участок.

В третьей декаде декабря текущего года, первой декаде января 2018 года заработает ледовая переправа на реке Кама у деревни Боярка Удмуртии и поселка Николо-Березовка. Ответственные за ее функционирование — ООО «БелкамНефть» и Нижне-Бельский инспекторский участок.

И еще одна переправа откроется во второй, третьей декаде декабря на реке Белой в селе Староянзигитово Краснокамского района. Ответственный за её эксплуатацию — предприятие ООО «Волна», а за надзор — от ГИМС Нижне-Бельский инспекторский участок.

Марат Латыпов отметил, что за указанными ледовыми переправами будет вестись ежедневный надзор. На каждом объекте выставят ведомственный спасательный пост, укомплектованный спасателями, владеющими приемами оказания помощи терпящим бедствие на льду.

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