В Башкирии зимой откроют четыре ледовых переправы

Источник: Башинформ

По словам руководителя ведомства, переправа откроется во второй, третьей декаде декабря на реке Белой в городе Бирске. Ответственный за ее эксплуатацию — предприятие ООО «Речной порт «Бирск», а за надзор — от ГИМС Нижне-Бельский инспекторский участок.

В первой, второй декаде декабря начнет функционировать переправа в селе Караидель на реке Уфа. За нее отвечают МУП «ТеплоКомСнаб» и Уфимский инспекторский участок.

В третьей декаде декабря текущего года, первой декаде января 2018 года заработает ледовая переправа на реке Кама у деревни Боярка Удмуртии и поселка Николо-Березовка. Ответственные за ее функционирование — ООО «БелкамНефть» и Нижне-Бельский инспекторский участок.

И еще одна переправа откроется во второй, третьей декаде декабря на реке Белой в селе Староянзигитово Краснокамского района. Ответственный за её эксплуатацию — предприятие ООО «Волна», а за надзор — от ГИМС Нижне-Бельский инспекторский участок.