В Молдове впервые организовали Чемпионат по боям среди роботов

«Максимальные параметры робота в основании — 152 на 152 миллиметра. Высота может быть любой. Вес не больше одного килограмма», — сказал главный арбитр Флорин Казак.



Бойцов на поединки выставили 64 команды со всей страны. В основном, лего-роботов. Правила схватки позаимствовали у японского сумо, а систему проведения чемпионата — у футбольной лиги чемпионов.



«Основное это аккумуляторы и двигатели. Далее идут датчики для того чтобы ориентироваться в пространстве ну и прочие детали. — Ничего не обошлось без микроконтроллера называется EV3. Допустим этот датчик считает расстояние до какого-либо предмета. Эти датчики считают яркость отражённого цвета, либо они могут узнать любой цвет, — рассказывают участники чемпионата Дмитрий и Дарья.



Не обошлось на турнире без маленьких хитростей. Одна команда решила при помощи скотча повысить устойчивость своего участника, другая в последний момент взялась перепрограммировать искусственный интеллект.



«Стратегия следующая: сразу после начала раунда наш робот объезжает соперника и атакует его со спины», — сообщает участник чемпионата Крисиан Балан.



Для большинства участников робототехника — лишь хобби, но есть и такие, кто не прочь стать изобретателями.



«Многофункционального робота, который может фактически всё. Допустим он может читать книги, потом может всё эта содержание рассказать. Это я хочу сделать. — Я бы хотела сделать робота который сможет почти во всех движениях подрожать человеку», — рассказывают участник чемпионата Дмитрий и Дарья.