В Молдове впервые организовали Чемпионат по боям среди роботов
Несколько секунд и раунд завершён. В битве машин всё решает мгновение. В этом убедились и зрители, и участники первого Чемпионата страны по боям среди роботов.
Несколько секунд и раунд завершён. В битве машин всё решает мгновение. В этом убедились и зрители, и участники первого Чемпионата страны по боям среди роботов.
«Максимальные параметры робота в основании — 152 на 152 миллиметра. Высота может быть любой. Вес не больше одного килограмма», — сказал главный арбитр Флорин Казак.
Бойцов на поединки выставили 64 команды со всей страны. В основном,
«Основное это аккумуляторы и двигатели. Далее идут датчики для того чтобы ориентироваться в пространстве ну и прочие детали. — Ничего не обошлось без микроконтроллера называется EV3. Допустим этот датчик считает расстояние до
Не обошлось на турнире без маленьких хитростей. Одна команда решила при помощи скотча повысить устойчивость своего участника, другая в последний момент взялась перепрограммировать искусственный интеллект.
«Стратегия следующая: сразу после начала раунда наш робот объезжает соперника и атакует его со спины», — сообщает участник чемпионата Крисиан Балан.
Для большинства участников робототехника — лишь хобби, но есть и такие, кто не прочь стать изобретателями.
«Многофункционального робота, который может фактически всё. Допустим он может читать книги, потом может всё эта содержание рассказать. Это я хочу сделать. — Я бы хотела сделать робота который сможет почти во всех движениях подрожать человеку», — рассказывают участник чемпионата Дмитрий и Дарья.