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18:57 (мск), источник: Publika.md

В Молдове впервые организовали Чемпионат по боям среди роботов

Несколько секунд и раунд завершён. В битве машин всё решает мгновение. В этом убедились и зрители, и участники первого Чемпионата страны по боям среди роботов.

Источник: Publika.md

«Максимальные параметры робота в основании — 152 на 152 миллиметра. Высота может быть любой. Вес не больше одного килограмма», — сказал главный арбитр Флорин Казак.

Бойцов на поединки выставили 64 команды со всей страны. В основном, лего-роботов. Правила схватки позаимствовали у японского сумо, а систему проведения чемпионата — у футбольной лиги чемпионов.

«Основное это аккумуляторы и двигатели. Далее идут датчики для того чтобы ориентироваться в пространстве ну и прочие детали. — Ничего не обошлось без микроконтроллера называется EV3. Допустим этот датчик считает расстояние до какого-либо предмета. Эти датчики считают яркость отражённого цвета, либо они могут узнать любой цвет, — рассказывают участники чемпионата Дмитрий и Дарья.

Не обошлось на турнире без маленьких хитростей. Одна команда решила при помощи скотча повысить устойчивость своего участника, другая в последний момент взялась перепрограммировать искусственный интеллект.

«Стратегия следующая: сразу после начала раунда наш робот объезжает соперника и атакует его со спины», — сообщает участник чемпионата Крисиан Балан.

Для большинства участников робототехника — лишь хобби, но есть и такие, кто не прочь стать изобретателями.

«Многофункционального робота, который может фактически всё. Допустим он может читать книги, потом может всё эта содержание рассказать. Это я хочу сделать. — Я бы хотела сделать робота который сможет почти во всех движениях подрожать человеку», — рассказывают участник чемпионата Дмитрий и Дарья.

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