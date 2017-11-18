В Петербурге Сара Джессика Паркер заговорила по-русски
Американская актриса поблагодарила поклонников на языке Пушкина.
Американская актриса поблагодарила поклонников на языке Пушкина.
Даже после
Сара Джессика Паркер не разозлилась и не стала ссылаться на усталость. Она благодарно и чуть устало улыбалась, спрашивала имена фанатов и (о! чудо!) благодарила их на русском.
— Спасибо! Спасибо! — произносила немного растеряно актриса.
В этот момент она была очень похожа на свою героиню из сериала «Секс в большом городе».
Напомним, ранее сообщалось о том, что во время автограф- сессии поклонники завалили кинозвезду из США подарками. Среди них были водка, носки, сборник сказок Пушкина на английском языке и матрешка. Так что, Паркер вполне прониклась русским духом.