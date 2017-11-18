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19:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге Сара Джессика Паркер заговорила по-русски

Американская актриса поблагодарила поклонников на языке Пушкина.

Источник: Комсомольская правда

Даже после автограф-сессии, которая прошла 18 ноября в ТРК «Галерея» в городе на Неве, поклонники не оставляют в покое звезду «Секса в большом городе». Они поймали актрису у отеля, когда она выходила из автомобиля, и попросили у нее оставить заветные подписи.

Сара Джессика Паркер не разозлилась и не стала ссылаться на усталость. Она благодарно и чуть устало улыбалась, спрашивала имена фанатов и (о! чудо!) благодарила их на русском.

— Спасибо! Спасибо! — произносила немного растеряно актриса.

В этот момент она была очень похожа на свою героиню из сериала «Секс в большом городе».

Напомним, ранее сообщалось о том, что во время автограф- сессии поклонники завалили кинозвезду из США подарками. Среди них были водка, носки, сборник сказок Пушкина на английском языке и матрешка. Так что, Паркер вполне прониклась русским духом.

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