В Петербурге Сара Джессика Паркер заговорила по-русски

Источник: Комсомольская правда

Даже после автограф-сессии, которая прошла 18 ноября в ТРК «Галерея» в городе на Неве, поклонники не оставляют в покое звезду «Секса в большом городе». Они поймали актрису у отеля, когда она выходила из автомобиля, и попросили у нее оставить заветные подписи.

Сара Джессика Паркер не разозлилась и не стала ссылаться на усталость. Она благодарно и чуть устало улыбалась, спрашивала имена фанатов и (о! чудо!) благодарила их на русском.

— Спасибо! Спасибо! — произносила немного растеряно актриса.

В этот момент она была очень похожа на свою героиню из сериала «Секс в большом городе».