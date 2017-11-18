«Мисс Мира-2017» стала 20-летняя индианка

20-летняя королева красоты — студентка, учится на медика. Девушка родом из северного штата Харьяна, владеет хинди и английским, занимается классическими индийскими танцами.

Второе место в конкурсе досталось Андреа Мезе из Мексики, третье — британке Стефани Хилл.

«Мисс Россия-2017», жительница Екатеринбурга Полина Попова вошла в десятку финалисток, но не пробилась в пятерку. На 13-й этап конкурса (всего их было 15) прошли представительницы Индии, Кении, Мексики, Франции и Великобритании.

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Каждая из претенденток на корону «Мисс Мира» должна была продемонстрировать свой вклад в благотворительность. Полина Попова слетала на Байкал и высказалась в защиту байкальской нерпы — предложила включить ее в Красную книгу.

Конкурс «Мисс Мира» проводится с 1951 года. С 2015-го организаторы отказались от дефиле участниц в купальниках, сделав упор на их личностные качества.

Россиянкам удалось победить в конкурсе два раза. В 1992 году корона досталась Юлии Курочкиной, а в 2008-м — Ксении Сухиновой. В прошлом году «Мисс Мира» была признана Стефани Дел Валье из Пуэрто-Рико.