Титул «Мисс мира-2017» достался жительнице Индии

Финальная часть «Мисс мира-2017» состояла из 15 частей. На десятом этапе объявили потенциальных претендентов на победу (Россия, Великобритания, Индонезия, Индия, Кения, Мексика, Республика Корея, Франция, Южная Африка и Ямайка). Из них к концу 13-го остались лишь пять (Великобритания, Индия, Кения, Мексика и Франция).

Конкурс «Мисс мира-2017» проходил в курортном местечке Хайнань с 20 октября. Для участия в нем пригласили моделей из 118 стран в возрасте от 18 до 26 лет. Сам конкурс проводится с 1951 года и был организован подданными Великобритании Эриком Морли и его супругой Джулией.