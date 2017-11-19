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07:05 (мск), источник: БЕЛТА

Титул «Мисс мира-2017» достался жительнице Индии

Жительница Индии Мануши Чхиллар стала Miss World-2017 на конкурсе красоты, проходившем в городе Санья провинции Ханань (Китай). Именно она объявлена победителем в соответствии с решением жюри.

Источник: БЕЛТА

Корону победительнице вручила мисс прошлого года — пуэрториканка Стефани Дель Валле. На втором месте оказалась мексиканка Андреа Мезе, на третьем — британка Стефани Хилл.

Финальная часть «Мисс мира-2017» состояла из 15 частей. На десятом этапе объявили потенциальных претендентов на победу (Россия, Великобритания, Индонезия, Индия, Кения, Мексика, Республика Корея, Франция, Южная Африка и Ямайка). Из них к концу 13-го остались лишь пять (Великобритания, Индия, Кения, Мексика и Франция).

Конкурс «Мисс мира-2017» проходил в курортном местечке Хайнань с 20 октября. Для участия в нем пригласили моделей из 118 стран в возрасте от 18 до 26 лет. Сам конкурс проводится с 1951 года и был организован подданными Великобритании Эриком Морли и его супругой Джулией.

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