Fox: пирожное со свадьбы Дональда Трампа и Меланьи ушло с молотка в США за $2,2 тыс
Телеканал не уточняет, кто именно приобрел кондитерское изделие.
Телеканал не уточняет, кто именно приобрел кондитерское изделие.
Согласно публикации, начальная цена сохраненного до наших дней шоколадного пирожного, покрытого белой глазурью и увенчанного розочкой, составляла всего $250. Телеканал не уточняет, кто именно стал владельцем кондитерского изделия, которое было продано в бумажной коробке с инициалами MDT.
Для свадьбы Дональда Трампа и Меланьи был испечен гигантский торт в семь ярусов весом в 90,7 кг. Кондитерам пришлось соорудить такой большой каркас внутри, чтобы изделие не развалилось от тяжести, что его не решились предложить гостям. Взамен были испечены пирожные с розочками, одно из которых и было продано в пятницу с молотка в
22 января исполнилось 12 лет со дня бракосочетания Дональда Трампа и Меланьи. По сведениям издания Bazaar, на 10-летие супружеской жизни президент США подарил жене кольцо с бриллиантом в 25 карат.
Меланья состоит в браке с Дональдом Трампом с 2005 года. Она уроженка Словении, в девичестве носила фамилию Кнаусс, с 16 лет занималась модельным бизнесом. В Университете Словении получила специальность дизайнера, с 1996 года живет в