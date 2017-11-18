Fox: пирожное со свадьбы Дональда Трампа и Меланьи ушло с молотка в США за $2,2 тыс

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Пирожное, которое подавали гостям на свадьбе Дональда Трампа и Меланьи в 2005 году, продано в США за $2 тыс. 240. Об этом сообщил в субботу телеканал Fox News со ссылкой на базирующийся в Лос-Анджелесе аукционный дом Julien’s Auctions, устраивавший торги.

Согласно публикации, начальная цена сохраненного до наших дней шоколадного пирожного, покрытого белой глазурью и увенчанного розочкой, составляла всего $250. Телеканал не уточняет, кто именно стал владельцем кондитерского изделия, которое было продано в бумажной коробке с инициалами MDT.

Для свадьбы Дональда Трампа и Меланьи был испечен гигантский торт в семь ярусов весом в 90,7 кг. Кондитерам пришлось соорудить такой большой каркас внутри, чтобы изделие не развалилось от тяжести, что его не решились предложить гостям. Взамен были испечены пирожные с розочками, одно из которых и было продано в пятницу с молотка в Лос-Анджелесе.

22 января исполнилось 12 лет со дня бракосочетания Дональда Трампа и Меланьи. По сведениям издания Bazaar, на 10-летие супружеской жизни президент США подарил жене кольцо с бриллиантом в 25 карат.