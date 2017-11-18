Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ходченкова и Снигирь на премьере «Хождения по мукам»
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
Депутат удивилась реакции западных СМИ на ее клип о "дяде Вове"
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Умер актер из «Трех мушкетеров»
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
СМИ: Актёр из "Морских дьяволов" найден мёртвым в Петербурге
“Я - алкоголик”: Лолита сделала заявление
30-летняя Мария Шарапова стала брюнеткой (фото)
Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались (фото)
Боярский возмущенно высказался: «Для кого поет Бузова?»
«Жду момента менять подгузник»: Малахов стал папой
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
8Военный переворот в Зимбабве
16Обрушение жилого дома в Ижевске
20:24 (мск), источник: ТАСС

Fox: пирожное со свадьбы Дональда Трампа и Меланьи ушло с молотка в США за $2,2 тыс

Телеканал не уточняет, кто именно приобрел кондитерское изделие.

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Пирожное, которое подавали гостям на свадьбе Дональда Трампа и Меланьи в 2005 году, продано в США за $2 тыс. 240. Об этом сообщил в субботу телеканал Fox News со ссылкой на базирующийся в Лос-Анджелесе аукционный дом Julien’s Auctions, устраивавший торги.

Во время загрузки произошла ошибка.

Согласно публикации, начальная цена сохраненного до наших дней шоколадного пирожного, покрытого белой глазурью и увенчанного розочкой, составляла всего $250. Телеканал не уточняет, кто именно стал владельцем кондитерского изделия, которое было продано в бумажной коробке с инициалами MDT.

Читайте также
Дональд Трамп: что президент сказал, а что — сделал?

Для свадьбы Дональда Трампа и Меланьи был испечен гигантский торт в семь ярусов весом в 90,7 кг. Кондитерам пришлось соорудить такой большой каркас внутри, чтобы изделие не развалилось от тяжести, что его не решились предложить гостям. Взамен были испечены пирожные с розочками, одно из которых и было продано в пятницу с молотка в Лос-Анджелесе.

22 января исполнилось 12 лет со дня бракосочетания Дональда Трампа и Меланьи. По сведениям издания Bazaar, на 10-летие супружеской жизни президент США подарил жене кольцо с бриллиантом в 25 карат.

Меланья состоит в браке с Дональдом Трампом с 2005 года. Она уроженка Словении, в девичестве носила фамилию Кнаусс, с 16 лет занималась модельным бизнесом. В Университете Словении получила специальность дизайнера, с 1996 года живет в Нью-Йорке. Активно занимается благотворительностью, в 2005 году стала послом доброй воли американского отделения Красного Креста.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Куда делись беженцы: почему резко упал поток мигрантов в Европу
После скандала и огласки в СМИ девушку позвали работать в "Аэрофлот"
В РЖД объяснили, почему авиаперелеты дешевле плацкарта
«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче чемпионата России
В Британии потерпело крушение крупнейшее воздушное судно в мире
Умер один из основателей AC/DC Малькольм Янг
Трамп назвал Хиллари Клинтон «наихудшим лузером всех времен»
СБУ задержала причастного к убийству Пола Хлебникова россиянина
На Кубани сотрудники ГИБДД прошли крестным ходом против ДТП
Спорт
Избиение. «Спартак» вынес «Краснодар» и приговор Шалимову «Спартак» ближе подкрадывается к чемпионской гонке, а «Краснодар» Шалимова — в тупике
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Виторган показал трогательное фото Собчак и сына Платона Актер оставил супруге нежное послание в соцсети.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь