Младшие дети в семье чаще становятся преступниками — ученые

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В ходе исследования обработали данные примерно по 1 тыс. братьев, проживающих в Дании и Флориде (США). Результаты исследования в разных и удаленных друг от друга государствах оказались на удивление схожи.

В семьях с двумя и более детьми второго на 20−40% чаще наказывают, что увеличивает вероятность его попадания в преступную группировку. Первенцы же имеют высокий IQ, лучше учатся, развивают в себе лидерские качества и в конечном итоге добиваются значительных успехов.