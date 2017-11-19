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07:03 (мск), источник: БЕЛТА

Младшие дети в семье чаще становятся преступниками — ученые

У младшего ребенка в семье больше шансов стать на скользкий путь, чем у его старших братьев или сестер. К такому выводу пришли ученые из Массачусетского технологического института, передают информагентства.

Источник: БЕЛТА

В ходе исследования обработали данные примерно по 1 тыс. братьев, проживающих в Дании и Флориде (США). Результаты исследования в разных и удаленных друг от друга государствах оказались на удивление схожи.

В семьях с двумя и более детьми второго на 20−40% чаще наказывают, что увеличивает вероятность его попадания в преступную группировку. Первенцы же имеют высокий IQ, лучше учатся, развивают в себе лидерские качества и в конечном итоге добиваются значительных успехов.

Связано это с тем, что родители подсознательно уделяют больше внимания старшим детям и с их помощью надеются реализовать собственные амбиции.

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