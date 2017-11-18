Ученые выяснили, чем опасен храп у детей

Источник: РИА "Новости"

Избыточный вес тесно связан с синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС) — расстройством, которое часто сопровождается громким храпом. СОАС повышает вероятность развития ожирения и сопутствующих ему диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые медицинского центра проследили за тем, как связаны храп и ожирение у 1100 детей, при этом наблюдения велись с самого рождения до подросткового возраста. В итоге команда под руководством эндокринолога Кристоса С. Манцороса выявила корреляцию между храпом и массой тела: развитие одного из отклонений приводит к усугублению второго.

По словам ученого, избыточный вес и храп у детей создают «порочный метаболический круг».

Кроме того, исследование показало, что дети, страдающие СОАС, чаще испытывают поведенческие проблемы в переходном возрасте.