В Беларуси зазвучал единственный барочный орган XVIII века

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Восстанавливали инструмент, который не звучал с конца 1950-х, московские реставраторы — лютеранский пастор Дмитрий Лотов, а также Владислав Иодис. Но изначально они не могли дать гарантию, что инструмент зазвучит в полную мощь.

Тем не менее, им удалось в точности восстановить барочный звук, который атмосферно совпадает с энергетикой огромного костела святых Петра и Павла. В июне 2017-го орган издал первые после реставрации звуки, а сейчас в нем действуют уже три регистра. Этого достаточно не только для использования инструмента в мессе, но и для исполнения достаточно сложных произведений.

Но работа мастеров будет продолжаться. Теперь ищут деньги на продолжение реставрационного процесса. Этим занята минская инициативная группа — это попечительский совет музея Чеслава Немена, самого известного уроженца деревни Старые Василишки. Возглавляет совет киносценарист Вера Савина, которая была знакома с этим музыкантом. А мотором процесса реставрации стала искусствовед Татьяна Бембель — председатель национальной комиссии Международного совета музеев.