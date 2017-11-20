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13:45 (мск), источник: Аргументы и факты

Пять «С» против простуды. Как сало, сон и секс спасают от ОРВИ

Эксперты перечисляют простые правила, которые работают как отличные профилактические меры против простудных заболеваний. О некоторых из них вам говорили в школе, а о некоторых, наоборот, там специально не рассказывали.

Как защититься от ОРВИ и ОРЗ? Специалисты постоянно проводят новые исследования, чтобы найти ответ на этот вопрос.

О новых открытиях неутомимых исследователей рассказывает главный отоларинголог Центрального федерального округа, директор ЛОР-клиники 1 ММУ им. Сеченова, профессор Валерий Свистушкин:

— Специфической защиты от ОРЗ не существует. Поэтому правила защиты от простуд остаются неизменными: держаться подальше от чихающих и кашляющих граждан, мыть руки и промывать нос после поездок в общественном транспорте и посещения общественных мест, закаляться, одеваться по погоде и разнообразно питаться.

Однако на основании последних исследований специалисты пришли к выводу, что есть еще несколько правил, которые дают эффективную защиту (как от гриппа, так и от простуд), и дали им обобщенное название: «правило пяти “С”».

1. Секс.

Самое прогрессивное исследование, как водится, провели продвинутые британские ученые. Они разделили семейных добровольцев на две группы. Одних попросили заниматься сексом в обычном режиме, других — воздержаться от сексуальных контактов на период эпидемии (2−3 месяца). Результаты поразили даже продвинутых британцев. Среди отказавшихся от секса заболеваемость была в 2−3 раза выше.

2. Сало.

Точнее — все продукты, богатые насыщенными жирными кислотами. К ужасу диетологов и всех поклонников здорового образа жизни, оказалось, что насыщенные жирные кислоты принимают активное участие в работе иммунитета. Вывод напрашивается сам собой: все диеты стоит отложить до лета. Зимой нужно питаться полноценно. Если вы не знаете, где можно купить сало, не отказывайтесь хотя бы от сливочного масла, молока, сливок и наваристых мясных бульонов.

3. Сон.

Революционным это открытие назвать сложно, так как польза сна для всех очевидна. Просто имейте в виду, что люди, которые спят по 5−6 часов, болеют в 3 раза чаще, чем те, кто проводит в постели 7- 8 часов ежедневно.

4. Спорт.

Здесь слово «спорт» используется в значении «физкультура». Речь о физических нагрузках чуть выше тех, что мы получаем во время обычной ходьбы. Физические упражнения стимулируют кровоснабжение внутренних органов (в том числе и легких, что предупреждает негативные изменения в органах дыхания, а это снижает риск бронхита, пневмонии и других негативных изменений в дыхательных путях). Это повышает тонус всех систем организма (включая иммунную), стимулирует выработку эндорфинов (гормонов радости), которые помогают противостоять стрессу, угнетающему иммунитет.

Занятия спортом не только укрепляют иммунитет, помогают снизить частоту заболеваний, но и сокращают время пребывания на больничном.

5. Солнце.

«Осенняя хандра — прямое следствие светового голодания, — поясняет Роза Цаллагова, д. м. н., завкафедрой профилактической медицины и основ здоровья Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. — Под воздействием солнечного света в организме вырабатывается серотонин (гормон активности). Он регулируется интенсивностью освещения, а вырабатывается исключительно днём. Серотонин отвечает за регуляцию сна и за “бодрость духа”: чем ярче солнечный свет, тем выше уровень серотонина в организме. Кстати, часть врачей придерживается мнения, что большинство депрессий не имеет никаких психологических предпосылок. Это чистая физиология, в их основе лежит недостаток света».

Восполнить дефицит солнечного света помогут прогулки. Однако помните: гулять желательно в светлое время суток. Чтобы набрать «солнечную» норму, необходимую для профилактики простуд, достаточно на 10−15 минут подставить солнцу (хоть зимнему, хоть осеннему) лицо и руки.

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